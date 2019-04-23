Неадекватний чоловік побив підлітка: подробиці інциденту в Дніпрі

Підлітка побили на дитячому майданчику (Колаж РБК-Україна)

Чоловік бив підлітка ногами на очах у малюків

У Дніпрі дорослий чоловік вліз у конфлікт дітей і побив ногами підлітка. Хлопчик опинився у лікарні. Про інцидент розповіла його мама, Валерія Коваленко, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Валерія Коваленко повідомила, що її 12-річний син опинився у відділенні нейрохірургії через те, що дорослий чоловік на очах у дітей його побив. Вона пояснила, що попросила сина доглянути у дворі за 5-річним братом, якого у дворі постійно ображає інший хлопчик, який старший.

У дворі між дітьми виник конфлікт, вони почали кричати і на крик вибіг батько кривдника, який не став розбиратися, що сталося на дитячому майданчику, а відразу повалив 12-річного підлітка на землю і почав бити ногами. Все це відбувалося на очах 5-8-річних дітей.

"А тепер Юрій (не знаю його прізвища) відчуває себе справжнім батьком, героєм, який "заступився" за сина, й трохи не впоров якійсь тітці (мені). Герой! На очах наших дітей (малюки 5-8 років), а який приклад своїй дитині! Я так розумію герой, справжній герой. Тільки далі що? І він упевнений у своїй безкарності, а для мене – жах", - написала обурена Коваленко.

Побив підлітка ногами (facebook.com/Валерія Коваленко)

В коментарях вона зазначила, що у сина струс мозку середньої тяжкості і він всю ніч провів під крапельницею. Також вона повідомила, що в реєстр досудових кримінальних розслідувань її заяву не внесли і дільничний буде вирішувати це питання протягом 30 днів.

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