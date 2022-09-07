Как влюбляются мужчины, и какие шансы у интернет-знакомств: необычные факты об отношениях

Любовь - невероятное чувство, которое ощущаем мы все, но понять природу этого чувства или даже его описать способен не каждый. Какие же интересные факты об отношениях и любви мы можем не знать?

Об этом пишет ресурс Quora.

Каковы самые удивительные психологические факты о любви и отношениях?

23% пар, которые знакомятся в интернете, в конечном итоге женятся.

Некоторые психологи утверждают, что люди не могут быть "просто друзьями" с представителями противоположного пола.

Исследование показывает, что женщина больше тянется к человеку, когда она не уверена, насколько он ее любит.

Если вы хотите знать, любит ли кто-нибудь вас, посмотрите в их глаза. Если мы влюблены, зрачок расширяется до 45 процентов.

Фото: Интересные факты об отношениях (freepik)

Люди, которые действительно влюблены, склонны ревновать из-за ерунды.

Более 80% первого впечатления о женщине создает то, какая у мужчины осанка.

Более половины людей, которые верят в любовь с первого взгляда, уже пережили это.

Известно, что мужчины влюбляются быстрее, чем женщины.

По мнению психологов, влюбляться с первого взгляда - действительно правда.

Люди обычно предпочитают привлекательное лицо, а не привлекательное тело, когда они ищут долгосрочные отношения.