Як закохуються чоловіки, і які шанси у інтернет-знайомств: незвичні факти про стосунки
Кохання - неймовірне почуття, яке відчуваємо ми всі, але зрозуміти природу цього почуття або навіть його описати здатен не кожен. Які ж цікаві факти про стосунки і любов ми можемо не знати?
Про це пише ресурс Quora.
Які найдивовижніші психологічні факти про кохання та стосунки?
23% пар, які знайомляться в інтернеті, в кінцевому підсумку одружуються.
Деякі психологи стверджують, що люди не можуть бути "просто друзями" з представниками протилежної статі.
Дослідження показує, що жінка більше тягнеться до людини, коли вона не впевнена, наскільки він її любить.
Якщо ви хочете знати, чи хтось вас любить, подивіться в їхні очі. Якщо ми закохані, зіниця розширюється до 45 відсотків.
Фото: Цікаві факти про стосунки (freepik)
Люди, які дійсно закохані, схильні ревнувати через дурниці.
Понад 80% першого враження про жінку створює те, яка у чоловіка постава.
Більше половини людей, які вірять у кохання з першого погляду, вже пережили це.
Відомо, що чоловіки закохуються швидше, ніж жінки.
На думку психологів, закохуватися з першого погляду - дійсно правда.
Люди зазвичай віддають перевагу привабливому обличчю, а не привабливому тілу, коли вони шукають довгострокових стосунків.
Раніше ми писали, які типи чоловіків вважаються токсичними, і їх варто сторонитися як чуми.
Також повідомлялося, яким жінкам і чоловікам найважче знайти кохання.