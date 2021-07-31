Не является более смертоносным: в ВОЗ сделали важное заявление о штамме Дельта

По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керхове, сейчас есть много доказательств, чтобы считать штамм "Дельта" тем вирусом, который распространяется быстрыми темпами. Также он не является смертоносным вариантом.

Однако, специалисты еще не зарегистрировали повышенный уровень смертности от штамма.

Как рассказал главный эксперт Организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сейчас, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины являются и в дальнейшем эффективным способом предотвращения заражения, в том числе против варианта Дельта, хоть и защищают от него хуже.

Вирус прогрессирует и приспосабливается

Как добавил Райан, вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелого течения и госпитализации.

Кроме того, сейчас идет борьба с вирусом, который стал намного приспособленным.

Что известно о "Дельте"

Этот вирус остается недостаточно исследованным, но, по предварительным оценкам, этот штамм является в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (британская разновидность вируса).

В случае заражения "Дельтой" симптомы могут быть традиционными для Covid-19 - кашель, лихорадка, потеря чувства запаха и вкуса. В то же время исследователи говорят, что с новым штаммом такие симптомы встречаются реже.

Лихорадка остается довольно распространенным симптомом, но потеря обоняния больше не является среди топ-10 симптомов.