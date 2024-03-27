Військовослужбовиця "Руна": Не хочу, щоб ухилянти після перемоги поверталися в Україну

"Я зневажаю таких людей. Цих ухилянтів – здорових мужиків, які тікають, придумують собі довідки, різні болячки. Особливо ті, хто тікають за кордон. Я не розумію мотивації – як їм жити далі, що він буде робити, якщо міг принести користь якусь тут", - сказала вона.

"Руна" також зазначила, що не хотіла б повернення людей, які втекли від мобілізації, в Україну після перемоги.

"Я б не хотіла, щоб такі поверталися. Вони ж повернуться і будуть першими святкувати перемогу. Бігати по клубах, співати і танцювати, радіти", - сказала військовослужбовиця.

Вона також припускає, що після перемоги у суспільстві існуватиме певний розкол, адже військовим, які повернулися з війни буде непросто перетинатися з ухилянтами у цивільному житті.

Військова розкритикувала людей, які виправдовують свою відмову від мобілізації тим, що "сини депутатів не воюють".

"Це найперший аргумент, який вилітає, коли комусь щось говориш – "нехай підуть сини депутатів воювати". Але якщо ми будемо перекладати відповідальність одне на одного так ми не виграємо війну", - сказала вона.

"Руна" переконана, що зараз для чоловіків не повинно бути якоїсь особливої мотивації. Вони мають іти захищати свої родини і домівки. Адже, на її думку, ті території, які сьогодні є тилом, рано чи пізно можуть стати фронтом.

Вікторія "Руна" підписала контракт в ЗСУ у 2018 році майже одразу після закінчення школи, їй тоді було 19 років. Початок повномасштабної війни "Руна" зустріла у Пісках, що на околицях Донецька.

Брала участь у боях на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському. Зараз Вікторія у свої 25 років має звання головного сержанта та командує відділенням зенітно-артилерійського взводу у 56-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ.

Нагадаємо, наразі у Верховній раді триває підготовка нового законопроєкту про мобілізацію до другого читання. До документа внесено понад 4 тисячі поправок, наразі їх розглядає профільний комітет. Зокрема, народні депутати розглядають варіанти запровадження обмежень для ухилянтів.