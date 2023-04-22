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У військового ЗСУ в щелепі виявили кулю замість двох зубів: він про це нічого не знав

У військового ЗСУ виявили кулю замість зубів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У військового Збройних сил України дивним чином у щелепі застрягла куля. Дізнався він про це лише, коли зробив рентген, попри те, що втратив два зуби.

Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська у Facebook.

Що відомо

Найбільше дивує реакція самого бійця. Він заявив, що щось ударило в щоку та попросив лікарів відпустити його якнайшвидше.

Де і коли це сталось - інформації немає. Відомо лише місце - прифронтовий стабпункт.

За словами Корчинської, того дня до них привезли 9 поранених. Лікарі ж одразу кинулися до найважчих. А коли черга дійшла до легких, один із бійців попросив йому дати покурити та відпустити назад на позиції.

У щелепі дві кулі

Військовий розповів, що йому щось вдарило в щоку (на місці невеликий поріз без кровотечі) та вибило два зуби. Зокрема, він переживав, що згодом треба до стоматолога їхати.

"Робимо рентген. Замість двох зубів, в щелепі застрягла куля. Ну так собі імплант", - додає волонтерка.

Також вона опублікувала рентгенівський знімок, на якому можна побачити кулю в щелепі.

У військового ЗСУ в щелепі знайшли кулю (facebook.com/korchynskaoksana)

Раніше ми повідомляли, що лікарі в Дніпрі повернули з того світу героя, важко пораненого російським снайпером.

Також ми писали, що лікарі врятували життя жінці з Бахмута. Вона втратила ногу під час ворожого обстрілу російських окупантів.

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зубивійськовийкуля