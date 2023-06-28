Мурал з українським військовим, який загинув за слова "Слава Україні", з'явився на залишках Берлінського муру (фото)

У Берліні з'явився мурал, присвячений розстріляному військовому Олександру Мацієвському. Росіяни стратили його за слова "Слава Україні".

Про це повідомляє музикант Сергій Фоменко на своїй сторінці у Facebook .

"Тим часом у Берліні на частині берлінського муру, що розділяв після Другої світової війни кордон між поділеною на зони контролю і відповідальності переможців у війні постгітлерівську Німеччину (ГДР і ФРН), біля знаменитого антитоталітарного музею Check Point Charlie, створено мурал", - написав він.

Мурал називається "Український солдат Олександр Мацієвський". На малюнку військового зображено стоячи та із цигаркою в роті - таким, яким його запам'ятала вся Україна.

Роботу виконав український художник Тімоті Максименко.

Мешканці Берліна приходять до муралу, присвяченого полеглому воїну (фото: Getty Images)

Розстріл Олександра Мацієвського

Нагадаємо, що шостого березня 2023 року в мережі з'явилося відео, на якому російські солдати страчують українського військовослужбовця за слова "Слава Україні".

Тоді українців сколихнули ці кадри, і соціальними мережами пронісся флешмоб, коли користувачі публікували патріотичні лозунги.

Згодом стало відомо, що захисника звали Олександр Мацієвський. Він був воїном 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО. 30 грудня 2022 року на околицях Соледара він потрапив у російський полон.

Президент Володимир Зеленський надав Олександру Мацієвському звання Героя України.

У рамках обміну його тіло повернули в Україну, і 14 лютого 2023 року Олександра Мацієвського поховали в рідному Ніжині.

Мати Олександра Мацієвського біля могили сина (фото: bbc.com)