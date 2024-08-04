ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військовий не стримав емоцій під час виступу Пивоварова: без сліз неможливо дивитися (відео)

Неділя 04 серпня 2024 12:27
UA EN RU
Військовий не стримав емоцій під час виступу Пивоварова: без сліз неможливо дивитися (відео) Артем Пивоваров (фото: Новий канал)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Артем Пивоваров розчулив фанів новим відео. Він відвідав шпиталь, де лікуються поранені військові. І один з захисників України не стримав емоцій, коли побачив та почув артиста.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Пивоварова.

Що сталося під час виступу Пивоварова

Співак вирішив підтримати захисників України, а тому виступив у шпиталі. І коли він співав, усі почули голос ще одного чоловіка.

Як виявилося, один з військових почав підспівувати Пивоварову. А потім він перейшов з "беків" на сольне виконання. Військовий щемливо та голосно співав рядки з пісні "Думи мої, думи".

Військовий не стримав емоцій під час виступу Пивоварова: без сліз неможливо дивитися (відео)

Захисник України вразив співом (скріншот)

Сам Пивоваров припинив співати та показав музикантам, аби вони продовжували грати. Артист посміхався та не приховував, що був розчулений.

Коли ж військовий доспівав, усі присутні почали йому аплодувати. Пивоваров підійшов до чоловіка, потис йому руку та подякував за спів.

Як реагує мережа

Реакція військового на Пивоварова вразила мережу. У коментарях юзери пишуть:

  • "Це був крик душі, а голос ще й який красивий"
  • "Без сліз неможливо дивитися, де б ви не співали, у людей завжди вирують емоції. А військовим бажаю якнайшвидше видужати. Кожна пісня має свій заряд емоцій"
  • "Ой, я одразу плачу. Боже, як це зворушливо"
  • "Просто немає слів, одні емоції"
  • "Талановитість наших військових долає всі рамки та уявлення. Слава Україні!".

Нагадаємо, раніше Пивоваров емоційно відповів на неоднозначні слова Соловій.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що 13-річну доньку Анатолія Анатолія обікрали за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем Пивоваров Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня, - The Economist
Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня, - The Economist