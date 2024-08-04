Військовий не стримав емоцій під час виступу Пивоварова: без сліз неможливо дивитися (відео)

Співак Артем Пивоваров розчулив фанів новим відео. Він відвідав шпиталь, де лікуються поранені військові. І один з захисників України не стримав емоцій, коли побачив та почув артиста.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Пивоварова.

Що сталося під час виступу Пивоварова

Співак вирішив підтримати захисників України, а тому виступив у шпиталі. І коли він співав, усі почули голос ще одного чоловіка.

Як виявилося, один з військових почав підспівувати Пивоварову. А потім він перейшов з "беків" на сольне виконання. Військовий щемливо та голосно співав рядки з пісні "Думи мої, думи".

Захисник України вразив співом (скріншот)

Сам Пивоваров припинив співати та показав музикантам, аби вони продовжували грати. Артист посміхався та не приховував, що був розчулений.

Коли ж військовий доспівав, усі присутні почали йому аплодувати. Пивоваров підійшов до чоловіка, потис йому руку та подякував за спів.

Як реагує мережа

Реакція військового на Пивоварова вразила мережу. У коментарях юзери пишуть: