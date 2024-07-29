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Військовий назвав реальними шкідниками авторів "фейку" про нібито браковані дрони від громади Києва

Фото: військовий назвав реальними шкідниками авторів "фейку" про нібито браковані дрони
Автор: Олександр Мороз

Громада столиці разом з мером Києва Віталієм Кличко передають не дрони, а гроші на потреби ЗСУ. А вже військові частини закуповують дрони, авто та інше критично важливе обладнання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook заступника командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 ОШБр Олеся Маляревича.

"Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом з Кличко передають не дрони, а гроші на ЗСУ! Мільярди! А вже військові частини, тобто ми, закуповуємо дрони, автівки та інше критично важливе обладнання. Ці дрони і вручає мер від імені громади, звітуючи перед громадою. Не знаю жодного притомного командира, який купив би для свого підрозділу браковані FPV. Навпаки, обирається нове і найкраще!", – написав Маляревич.

Військовий назвав тих, хто поширює подібну інформацію, "шкідниками".

"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи  «дали в штангу». Розповім про шкідників. Реальних, політичних шкідників, які щоденно, всю війну, відпрацьовують гроші атакуючи країну, Київ, ЗСУ. Сьогодні через чергового бота, на декількох телеграм-помийках запустили "качку", що Київ наче передав ЗСУ браковані дрони…", – повідомив він.

Маляревич пообіцяв найближчими днями опублікувати більше інформації, як Київ та інші українські міста допомагають армії і як це робиться.

"Споживайте тільки обʼєктивну та перевірену інформацію! Обізнаний – Озброєний!", – наголосив Маляревич.

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Віталий Кличко