Військовий назвав реальними шкідниками авторів "фейку" про нібито браковані дрони від громади Києва

"Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом з Кличко передають не дрони, а гроші на ЗСУ! Мільярди! А вже військові частини, тобто ми, закуповуємо дрони, автівки та інше критично важливе обладнання. Ці дрони і вручає мер від імені громади, звітуючи перед громадою. Не знаю жодного притомного командира, який купив би для свого підрозділу браковані FPV. Навпаки, обирається нове і найкраще!", – написав Маляревич.

Військовий назвав тих, хто поширює подібну інформацію, "шкідниками".

"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи «дали в штангу». Розповім про шкідників. Реальних, політичних шкідників, які щоденно, всю війну, відпрацьовують гроші атакуючи країну, Київ, ЗСУ. Сьогодні через чергового бота, на декількох телеграм-помийках запустили "качку", що Київ наче передав ЗСУ браковані дрони…", – повідомив він.

Маляревич пообіцяв найближчими днями опублікувати більше інформації, як Київ та інші українські міста допомагають армії і як це робиться.

"Споживайте тільки обʼєктивну та перевірену інформацію! Обізнаний – Озброєний!", – наголосив Маляревич.