Військовий Квебек "на пальцях" пояснив важливість мобілізації: "Ми увійшли в новий етап"

Військовий Денис Квебек, який у 2017 році отримав поранення, а нині працює інструктором, висловився щодо мобілізації. Він пояснив, чому це важливо. Окрім цього, чоловік розповів, на якій фазі нині повномасштабна війна РФ проти України.

"Кожної секунди, от прямо зараз неймовірно жорсткі бої. І ціною свого життя, прям ціною, просто от тримають фронт. В норах, в окопах, в екіпажі машин виїжджають на бойові. Просто знищують противника. Прямо зараз іде сама, яка є, активна фаза повномасштабної війни двох держав", - пояснив Квебек.

Але він зазначив, що РФ спонсорують інші країни-терористки, такі як Північна Корея та Іран. А наша армія "рубиться просто на повну".

Квебек висловився про мобілізацію (скріншот)

"Ті хлопці, чоловіки, жінки які прийняли своє рішення у 2022 та 2023 році, хтось не приймав це рішення, але отримав повістку, їх не можна зрадити. Відповідно, рано чи пізно треба все одно буде проводити певні ротації", - розповів військовий.

"Проблема в тому, що величезна кількість людей, нашого населення, усе одно намагаються створювати ілюзію, що ми живемо цим нормальним життям, яке було раніше. Це вже ілюзія, цього не буде... Ми ввійшли в новий взагалі етап життя і існування нашої країни в форматі повномасштабної війни", - додав він.

Квебек пояснив, що чоловікам важко усе кинути та йти на війну. Втім, іншого варіанту немає, зазначив він. Піхоті та штурмовикам, які нині на фронті, потрібно дати відпочити. А для цього, за словами військового, треба підготувати якісні резерви.

"Тобто не треба їх повністю, грубо кажучи, демобілізовувати і все. Їм достатньо буде просто пів року, щоб вони відпочили. І за цей час вони відпочинуть і знову повернуться до фронту, це теж вони говорять, це не мої слова", - підкреслив інструктор.