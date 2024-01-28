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Військовий Квебек "на пальцях" пояснив важливість мобілізації: "Ми увійшли в новий етап"

Неділя 28 січня 2024 21:25
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Військовий Квебек "на пальцях" пояснив важливість мобілізації: "Ми увійшли в новий етап" Що Квебек думає про ротацію (фото: instagram.com/denys_q.u.e.b.e.c)
Автор: Поліна Іваненко

Військовий Денис Квебек, який у 2017 році отримав поранення, а нині працює інструктором, висловився щодо мобілізації. Він пояснив, чому це важливо. Окрім цього, чоловік розповів, на якій фазі нині повномасштабна війна РФ проти України.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Квебек висловився в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Армія TV".

"Кожної секунди, от прямо зараз неймовірно жорсткі бої. І ціною свого життя, прям ціною, просто от тримають фронт. В норах, в окопах, в екіпажі машин виїжджають на бойові. Просто знищують противника. Прямо зараз іде сама, яка є, активна фаза повномасштабної війни двох держав", - пояснив Квебек.

Але він зазначив, що РФ спонсорують інші країни-терористки, такі як Північна Корея та Іран. А наша армія "рубиться просто на повну".

Військовий Квебек &quot;на пальцях&quot; пояснив важливість мобілізації: &quot;Ми увійшли в новий етап&quot;Квебек висловився про мобілізацію (скріншот)

"Ті хлопці, чоловіки, жінки які прийняли своє рішення у 2022 та 2023 році, хтось не приймав це рішення, але отримав повістку, їх не можна зрадити. Відповідно, рано чи пізно треба все одно буде проводити певні ротації", - розповів військовий.

"Проблема в тому, що величезна кількість людей, нашого населення, усе одно намагаються створювати ілюзію, що ми живемо цим нормальним життям, яке було раніше. Це вже ілюзія, цього не буде... Ми ввійшли в новий взагалі етап життя і існування нашої країни в форматі повномасштабної війни", - додав він.

Квебек пояснив, що чоловікам важко усе кинути та йти на війну. Втім, іншого варіанту немає, зазначив він. Піхоті та штурмовикам, які нині на фронті, потрібно дати відпочити. А для цього, за словами військового, треба підготувати якісні резерви.

"Тобто не треба їх повністю, грубо кажучи, демобілізовувати і все. Їм достатньо буде просто пів року, щоб вони відпочили. І за цей час вони відпочинуть і знову повернуться до фронту, це теж вони говорять, це не мої слова", - підкреслив інструктор.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що ветеран Дикий виступив за посилення покарання для ухилянтів.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що український фотограф показав реальні будні військових.

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