Военный Квебек "на пальцах" объяснил важность мобилизации: "Мы вошли в новый этап"

Военный Денис Квебек, который получил ранение в 2017 году, а сейчас работает инструктором, высказался по поводу мобилизации. Он объяснил, почему это важно. Кроме того, мужчина рассказал, на какой фазе сейчас полномасштабная война РФ против Украины.

"Каждую секунду, вот прямо сейчас невероятно жесткие бои. И ценой своей жизни, прямой ценой, просто вот держат фронт. В норах, в окопах, в экипаже машин выезжают на боевые. Просто уничтожают противника. Прямо сейчас идет самая, какая есть, активная фаза полномасштабной войны двух государств", - пояснил Квебек.

Но он отметил, что РФ спонсируют другие страны-террористы, такие как Северная Корея и Иран. А наша армия "рубится просто по полной".

Квебек высказался о мобилизации (скриншот)

"Те ребята, мужчины, женщины, которые приняли свое решение в 2022 и 2023 годах, кто-то не принимал это решение, но получил повестку, их нельзя предать. Соответственно, рано или поздно все равно нужно будет проводить определенные ротации", - рассказал военный.

"Проблема в том, что огромное количество людей, нашего населения, все равно пытаются создавать иллюзию, что мы живем этой нормальной жизнью, которая была раньше. Это уже иллюзия, этого не будет... Мы вошли в новый вообще этап жизни и существования нашей страны в формате полномасштабной войны", – добавил он.

Квебек объяснил, что мужчинам тяжело все бросить и идти на войну. Впрочем, иного варианта нет, отметил он. Пехоте и штурмовикам, которые сейчас на фронте, нужно дать отдохнуть. А для этого, по словам военного, нужно подготовить качественные резервы.

"То есть не надо их полностью, грубо говоря, демобилизовывать и все. Им достаточно будет просто пол года, чтобы они отдохнули. И за это время они отдохнут и снова вернутся на фронт, это тоже они говорят, это не мои слова", - подчеркнул инструктор.