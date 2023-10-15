Військовий хірург вразив історіями порятунку бійців: таке важко навіть уявити

Як хірург почав рятувати військових

На початку повномасштабної війни РФ проти України чоловік працював у лікарні швидкої допомоги, у відділенні невідкладної хірургії. Окрім цього, він вчився в аспірантурі. Але Чуб дізнався, що для порятунку військових не вистачає спеціалістів, тому він пішов на війну.

"Військова-польова хірургія - це не оперувати десь у полі, не оперувати десь в окопі. Це - сили і засоби, розгорнуті вздовж лінії фронту. І на кожному з етапів надання допомоги кожен вкладає часточку себе у пораненого", - зазначив хірург.

Хірург рятує військових, які отримали поранення на фронті (скріншот)

Здавав кров під час операції заради пораненого героя

Чуб розповів, що рятувати військових доводиться у непростих умовах. Навколо може бути гучно, а поранених бійців можуть привозити дуже часто. Іноді буває таке, що не вистачає крові.

"Нещодавно була ситуація, коли у пацієнта було поранення шиї, велика крововтрата. В рамках реанімаційних заходів для нього було використано усю кров", - пригадав хірург.

І тоді чоловік зрозумів, що у нього немає вибору. Він припинив операцію, пішов та здав кров, а потім повернутися до пораненого й рятував його вже з відновленими запасами крові.

Військовий дивом вижив після серйозного поранення

Також хірург зізнався, що іноді він читає книги для медиків та розуміє, що деяких військових рятує диво. Він пригадав, як до нього привезли бійця, який отримав серйозне поранення та багато годин буквально стікав кров'ю.

"10 годин у нього тривав крововилив у живіт... Ми його прооперували, і людина вже знаходиться у відпустці за станом здоров'я. Але я досі не можу зрозуміти, як йому так пощастило", - розповів хірург.