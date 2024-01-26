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Військові записали відео з подякою за обігрівчі набори, які збирала "Українська команди"

П'ятниця 26 січня 2024 18:18
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Військові записали відео з подякою за обігрівчі набори, які збирала "Українська команди" Військові записали відео з подякою за обігрівчі набори, які збирала "Українська команди" (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Військові, які захищають Україну на передовій, передають слова подяки українцям, які донатили на обігрівчі набори.

Відео від військових опублікував у Facebook волонтерський штаб "Українська команда".

"Ваші теплі подарунки для наших захисників зігрівають їм тіло й душу. Та допомагають бити орків. А у рідкі хвилини відпочинку наші герої записують відео та передають подяку всім, хто допомагав збирати обігрівчі набори. "Українська команда" теж дякує всім, хто допомагає", - йдеться у дописі волонтерського штабу.

В "Українській команді" також зазначили, що загалом зібрано обігрівчі набори майже для ста батальйонів.

"Ми передаємо ці набори для хлопців на передовій на найгарячіших напрямках. Разом з вами ми забезпечимо теплом 50 тисяч бійців. Це майже 100 батальйонів", - повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала обігрівчі набори 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ, Третій штурмовій бригаді, 130 та 204 батальйонам тероборони міста Києва, кільком підрозділам Головного управління розвідки та іншим захисникам.

Також повідомлялося, що з початку широкомасштабного російського вторгнення вже понад 150 військових підрозділів отримали від "Української команди" допомогу у вигляді автівок, спорядження, дронів, оптичних приладів, медикаментів тощо.

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