Військові закликали Лебігу та інших інфлюєнсерів піти до ТЦК

Зокрема, говорячи про мобілізацію та те, як стимулювати людей піти в ТЦК, Андрій Коваленко зазначив, що "є чоловіки, які демонструють зовсім інакше життя".

"Ми не говоримо про те, щоб одразу піти на фронт і стріляти, або в "учебку", а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК. І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і у нього в сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, і молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військомати, чого ви від нас взагалі хочете?" - зазначив Коваленко.

На його думку, з Мішею та з усіма іншими інфлюєнсерами має працювати держава – говорити, пояснювати.

"Можливо це хтось від Генштабу має бути, можливо хтось ще, і просто казати: "Нам це дуже важливо історично, бо ми можемо не вивезти цю війну, реально можемо не вивезти, всі чомусь думають, що ми обов'язково виграємо… Важливо, щоб ви також, бо аудиторія у вас велика, просувати ті якості та цінності, які будуть стимулювати людей іти в армію… Їх треба збирати, треба говорити постійно, не вказувати, що вони мають робити, але інтелектуально доносити свою думку і вони точно будуть прислухатися, я впевнений, що багато інфлюєнсерів дуже давно зацікавлені в роботі з державою і на благо держави", - додав заступник керівника ЦПД.

Зі свого боку Дмитро "Доцент" зазначив, що вони з Коваленком є "голосом звичайних військових" та звернувся до блогерів із закликом: "Хлопці, у вас багатотисячна або мільйонна аудиторія, треба показувати молоді приклад країни, яка бореться за виживання своєї нації. Потрібно реально розуміти, що веселитися, бухать – все це класно, і впевнений, що хлопці і дівчата, які зараз знаходяться на фронті, теж не проти приїхати відсвяткувати весело Новий рік, відпочити. Все це класно, але потім, після війни, виграної війни. Тому ми звертаємося з Андрієм до всіх таких інфлюєнсерів. Люди, ви лідери думок, звертайте увагу молоді на те, що зараз ми повинні зробити все для того, щоб в першу чергу потім наші діти не воювали, і щоб наші діти в принципі були живі і їм було де жити".

Андрій Коваленко також звернувся до інфлюєнсерів: "Міша Лебіга і не тільки Міша, покажіть свій приклад. Підіть самі, пройдіть ВЛК, підіть в "учебку" і реально, вам це додасть класну аудиторію, і ви просто будете летіти по трафіку і по всьому, покажете приклад і зробите користь для держави".

Також Коваленко зазначив, що його дуже приємно здивувала блогерка і інфлюєнсер Раміна: "Вона написала про закон про мобілізацію: "Вважаю, що мають воювати всі. Навіть я, якщо треба буде. А як ви думали? Це війна. Реальна війна".

"Я пам'ятаю, чим вона займалася до широкомасштабного вторгнення, пам'ятаю, які гості в неї були, на яку аудиторію вона працювала. І от вона поїхала до третьої штурмової. Познайомилася з хлопцями, пройнялася оцим духом, вона побачила все зсередини, вона лякалася в Бахмуті цих вибухів, тоді доволі смішний у неї випуск був… Після цього вона постійно туди їздить і вона стала дуже адекватно на цю ситуацію дивитися", - зазначив Коваленко.