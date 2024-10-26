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Військові та цивільні змагалися у спортфесті DYKA GONKA у столиці

Субота 26 жовтня 2024 21:27
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Військові та цивільні змагалися у спортфесті DYKA GONKA у столиці Військові та цивільні змагалися у спортфесті DYKA GONKA у столиці (фото: t me)
Автор: Ілона Свиридова

У столиці відбувся благодійний спортфест DYKA GONKA на підтримку 15 бригад ЗСУ. Учасників заходу привітав Віталій Кличко.

Про це повідомляє "Суспільне Київ" та мер столиці у своєму Telegram-каналі.

"На столичному Гідропарку зібрались кияни, гості й головні учасники "дикої гонки" - захисники України. На забіг приїхали прямо з передової", - повідомляє "Суспільне Київ".

Як розповіли кореспондентці Суспільного організатори заходу, "Дика гонка" - це поєднання бігу з перешкодами. Люди повзли, стрибали, пробиралися карколомним маршрутом. Загалом подолали 20 перешкод і 5 кілометрів. Проходили естафети не лише військові, а й цивільні.

Учасників спортфесту привітав мер Києва Віталій Кличко.

"Привітав учасників благодійного спортфесту DYKA GONKA, що відбувся в столиці на підтримку найкращих 15 військових бригад ЗСУ. Подякував учасникам, військовим - представникам бригад ЗСУ за їх професіоналізм, силу волі та героїзм у захисті нашої держави. Із честю і вдячністю прийняв у подарунок шеврони всіх бригад, військові яких брали участь у фесті", - повідомив очільник столиці.

Мета "Дикої гонки" - зібрати 15 мільйонів гривень на FPV-дрони та РЕБ системи для захисників.

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