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Військові показали "фронтових" котиків. Нічого милішого ви сьогодні точно не побачите

Ці кадри вразили українців (фото: facebook.com/56brigade)
Автор: Поліна Іваненко

56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада розчулила мережу новими фото. Військові показали своїх "пухнастих помічників", які не тільки підіймають настрій, а ще й "зачищають посадки" від шкідників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада поділилася у Facebook.

Фото пухнастиків на фронті

Так, військові розмістили кадри, на яких вони позують поруч із котами. Як виявилося, чотирилапі мають власні "обов'язки".

"У кожного на вогневій позиції своя робота: у людей – нищити загарбників, у котиків – зачищати посадку від шкідників. А коли справу зроблено, всі збираються разом посидіти під теплими вже променями сонечка, щоб поспілкуватися та підтримати одне одного", - йдеться у дописі.

Захисник України (фото: facebook.com/56brigade)

Окрім цього, військові розповіли про свій настрій. Потроху приходить весна, а разом із нею усвідомлення того, що все буде добре.

"І раптом гостро відчуваєш: холод ночі відступає, життя перемагає, скоро весна, і все у нас буде добре на цій славній землі!" - додали захисники України.

Котики на позиціях (фото: facebook.com/56brigade)

Більше фото з фронту

Свіжі кадри з фронту ​​​​​​​​​​​​​​(фото: facebook.com/56brigade)

Як реагує мережа

У коментарях під фото юзери пишуть:

  • "Тримайтеся, наші рідненькі захисники. Ми з вами - радіємо, сумуємо, хвилюємося, але віримо вам, віримо у нашу перемогу. Дякуємо за кожен прожитий день"
  • "Хай Вас Бог береже, здоров'я, сили і терпіння"
  • "Наші найкращі".

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