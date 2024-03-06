Військові назвали єдину робочу формулу закінчення війни

Про це говорили учасники нового випуску спільного подкасту Центру протидії дезінформації РНБО та "Укрінформу" "Про війну".

Зокрема, керівник ЦПД Андрій Коваленко запитав у гостя програми, журналіста Дмитра Кошельника, як він реагує на вислови деяких людей, що пора уже закінчувати війну та якось домовлятися.

За словами Кошельника, люди, які про це говорять мають в першу чергу запропонувати, як саме можна зупинити війну, але зазвичай все, що можуть запропонувати такі люди – це швидко домовитися з путіним, попри те, що це неможливо.

Водночас, офіцер бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" зазначив, що формула припинення військового конфлікту дуже проста: "Путін надає наказ своїм військам покинути законно визнану територію України. Вони виходять і війна закінчилася. І ніхто не бомбить тоді ані Донбас, ані Крим і цих розказнєй нема".

"Дипломат" додав, що до 2014 року, коли росії не було на території України, ніде в Україні не було "гарячих точок". "Формула проста – забрати свою армію нафіг з нашої території, війна закінчиться, закінчуються смерті з обох сторін. Все", - підсумував Дмитро "Дипломат".

Нагадаємо, Українська Формула миру, яку підтримали уже понад 30 країн світу, передбачає першою умовою досягнення миру виведення російських військ з України та припинення бойових дій і ракетних обстрілів.