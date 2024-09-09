Про війну і не згадує: куди зник учасник "Фабрик зірок-3" Артем Мєх

Український співак Артем Мех здобув популярность у 2010 року, коли став учасником третьої "Фабрики зірок". Згодом він приєднався до гурту "Пара Нормальних" замість Івана Дорна. Але після розпаду гурту Артем відійшов від шоу-бізнесу і перестав з'являтися в медійному просторі.
Як склалася кар’єра виконавця та де він зараз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Артем родом із Херсонської області. Музичні здібності у нього проявилися ще в дитинстві - він закінчив музичну школу й активно брав участь у конкурсах.
Його перший вокальний дебют відбувся на дитячому конкурсі "Міні Міс і Міні Містер" у місті Чаплинка.
Після цього артист вступив до Київського інституту музики імені Глієра, де вивчав естрадний вокал.
Завершивши навчання, він успішно пройшов кастинг у шоу "Фабрика зірок-3" і увійшов до числа 16 учасників. Однак, незважаючи на участь, йому не вдалося посісти призове місце в проекті.
Цього ж року Артем отримав пропозицію від продюсерського центру Catapult Music стати солістом гурту "Пара Нормальних". Він підписав контракт на чотири роки і зайняв місце Івана Дорна, виступаючи з Анною Добриднєвою і виконуючи популярні хіти колективу.
У 2014 році Мех почав сольну кар'єру під псевдонімом Will Armex. Він повернувся до роботи в дуеті ще на три роки, але у 2019 році гурт остаточно припинив своє існування.
У 2020-му виконавець був удостоєний премії KISS FM TENDANCE AWARDS 2020 у категорії "Відкриття Року".
Артем Мєх та Анна Добриднєва (фото: instagram.com/artemmekh)
Will Armex продовжує активно розвивати свою сольну кар'єру, випускаючи нові треки і працюючи діджеєм. Зараз його музика видається на румунському лейблі Global Records.
Напередодні повномасштабної війни Артем перебував у Києві, висвітлював події вторгнення та брав участь у благодійних концертах. У січні 2023 року він випустив зворушливий дует із донькою, який швидко завоював популярність у соціальних мережах і зібрав безліч прослуховувань.
Наразі Артем Мех публікує пости переважно англійською мовою, ділячись моментами як з особистого життя, так і з професійної діяльності. Однак про війну у своєму блозі він і не згадує.
Артем уже близько семи років перебуває у шлюбі, і разом із дружиною вони виховують двох дітей.
Артем Мєх з родиною (фото: instagram.com/artemmekh)
Раніше ми розповідали, як виглядає ексучасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна, яка втекла з України та мовчить про війну.
Також писали, де зараз переможниця "Україна має талант" Ксенія Симонова.
Для написання матеріалу були використані джерела: сторінка співака в Instagram, Вікіпедія.