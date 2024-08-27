На війні загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк: що відомо про Героя

На війні обірвалося життя Олександра Сердюка - 41-річного артиста-вокаліста, який працював у Київському академічному театрі Українського фольклору "Берегиня".

Олександр Сердюк загинув на фронті

Чоловік долучився до війська у квітні цього року. Він боронив нашу країну на одній з найгарячіших точок, отримував поранення, а після реабілітації знову повертався на війну.

"Олександр Сердюк. Наш артист-вокаліст, безмежно щира та відкрита людина. Загинув під час виконання бойового завдання в одній з найзапекліших точок "театру воєнної дії", - висловилися про трагедію у його рідному театрі.

Сердюк народився 3 листопада 1982 року в селі Велика Бурімка, Чорнобаївський район, Черкащина. Він закінчив Гребінківську гімназію, а у 2004 - Київський національний університет культури та мистецтв, після чого почав співати у Київському академічному театрі українського фольклору "Берегиня".

Олександр Сердюк загинув на війні, йому був 41 рік (Фото: facebook.com/MCIPUkraine)

"І знову в нашій громаді велика втрата… І знову ми всі у глибокій скорботі... На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович", - прокоментував втрату міський голова Гребінки Віталій Колісніченко.

"У пам'яті всіх він залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - також йдеться у його заяві.