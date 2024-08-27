ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На війні загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк: що відомо про Героя

Вівторок 27 серпня 2024 21:50
UA EN RU
На війні загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк: що відомо про Героя Олександр Сердюк загинув (Фото: facebook.com/MCIPUkraine)
Автор: Любов Блажко

На війні обірвалося життя Олександра Сердюка - 41-річного артиста-вокаліста, який працював у Київському академічному театрі Українського фольклору "Берегиня".

РБК Україна (проєкт Styler) повідомляє детальніше, що відомо про трагічну звістку.

Олександр Сердюк загинув на фронті

Чоловік долучився до війська у квітні цього року. Він боронив нашу країну на одній з найгарячіших точок, отримував поранення, а після реабілітації знову повертався на війну.

"Олександр Сердюк. Наш артист-вокаліст, безмежно щира та відкрита людина. Загинув під час виконання бойового завдання в одній з найзапекліших точок "театру воєнної дії", - висловилися про трагедію у його рідному театрі.

Сердюк народився 3 листопада 1982 року в селі Велика Бурімка, Чорнобаївський район, Черкащина. Він закінчив Гребінківську гімназію, а у 2004 - Київський національний університет культури та мистецтв, після чого почав співати у Київському академічному театрі українського фольклору "Берегиня".

На війні загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк: що відомо про ГерояОлександр Сердюк загинув на війні, йому був 41 рік (Фото: facebook.com/MCIPUkraine)

"І знову в нашій громаді велика втрата… І знову ми всі у глибокій скорботі... На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович", - прокоментував втрату міський голова Гребінки Віталій Колісніченко.

"У пам'яті всіх він залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - також йдеться у його заяві.

Раніше акторка Надія Хільська розповіла про виплати від держави після загибелі чоловіка на фронті.

Також ми повідомляли, що на війні загинув відомий шеф-кухар Сергій Пантак.

Для написання матеріалу були використані джерела: публікація з Facebook-сторінки Міністерства культури та інформаційної політики України, а також пост у тій же соцмережі міського голови Гребінки Віталія Колісніченка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Актори Співаки Загибель героя
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики