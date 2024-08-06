На війні загинув відомий шеф-кухар Сергій Пантак

Що відомо про смерть Сергія Пантака

Про смерть захисника України повідомила херсонська волонтерка Юлія Кисельова.

"Друзі, сьогодні вранці Херсон втратив одного з найкращих його мешканців. Загинув наш друг Сергій Пантак, який захищав нашу країну і виборював нашу Волю до останнього", - йдеться у її дописі у Facebook від 4 серпня.

Зазначається, що з дозволу сім'ї полеглого бійця було відкрито "банку" для допомоги його родині.

Крім того, Кисельова поділилась номером картки monobank: 5375411220530690.

"Доєднайтесь, будь ласка, бо це найменше, чим ми з вами можемо віддячити Серьожі за його героїзм та мужність! Співчуття всім, хто знав цього прекрасного, талановитого героя з великим, добрим серцем", - написала волонтер.

Допис Кисельової (скриншот: facebook.com/yulia.kiselyova2)

У коментарях до допису вона опублікувала також фотографію Сергія на робочому місці - у ресторані "Кабанос".

"Найкращі віддають свої життя заради нас з вами", - підсумувала Кисельова.

Сергій Пантак (фото: facebook.com/yulia.kiselyova2)

Варто зазначити, що як шеф-кухаря ресторану "Кабанос" Пантака неодноразово відзначали національною кулінарною премією Ukrainian Culinary Faces. У 2021 році за її результатами Сергій увійшов до сотні кращих кулінарів країни.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він разом із колегами готував у Херсоні для лікарів, пацієнтів і людей, які перебували у бомбосховищах (щоденно вони годували обідами від 200 до 300 осіб).

Згодом Пантак долучився до 196-го окремого батальйону 124-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ - як пілот FPV-дронів.