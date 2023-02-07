На передовій загинув відомий телеоператор каналу "Інтер": без батька залишилися троє дітей

Телеоператор каналу "Інтер" у Черкасах Павло Тимошенко загинув на війні в Україні. Трагедія відбулася на передовій під Вугледаром. Павлу було 42 роки, у нього залишилося троє дітей.

Про це повідомив керівник черкаського корпункту телеканалу Станіслав Кухарчук на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про Павла Тимошенка

Чоловік працював оператором у черкаському корпункті каналу з 2008 року. Павло був двічі одруженим і має трьох дітей: 14-річного сина Назара, який має інвалідність, 7-річну доньку Катю та повнолітню доньку Богдану.

Крім того, доброволець став вперше дідусем.

Сам Павло також мав інвалідність. Але попри це пішов добровольцем у тероборону в перші дні повномасштабної війни. З вересня їхній батальйон перекинули в Полтавську область, а в лютому - під Вугледар.

Павло мав позивний "Знахар", оскільки міг вилікувати бійців за допомогою народної медицини. За яких обставин загинув захисник, наразі невідомо.

За словами Станіслава Кухарчука, за законом Павло міг не йти на армію, проте не зміг сидіти вдома та виконав свій обов'язок до кінця.

"Більше я не зможу тебе обійняти чи просто привітатись по телефону - ти загинув, загинув захищаючи такий далекий від твого дому Вугледар. Станіслав Кухарчук Пало Тимошенко Новини ТК Інтер... Як я хочу, щоб ці слова знову пролунали в ефірі, але більше не прозвучать - бо герої, на жаль, вмирають і від того дуже боляче. Спи спокійно, друже...", - написав його колега.

Павло Тимошенко (фото: Станіслав Кухарчук)