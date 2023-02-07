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На передовой погиб известный телеоператор канала "Интер": без отца остались трое детей

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Черкассы, Вторник 07 февраля 2023 16:09
На передовой погиб известный телеоператор канала "Интер": без отца остались трое детей Павел Тимошенко (фото: Станислав Кухарчук)
Автор: Юлия Гаюк

Телеоператор канала "Интер" в Черкассах Павел Тимошенко погиб на войне в Украине. Трагедия произошла на передовой под Угледаром. Павлу было 42 года, у него осталось трое детей.

Об этом сообщил руководитель черкасского корпункта телеканала Станислав Кухарчук на своей странице в Facebook.

Что известно о Павле Тимошенко

Мужчина работал оператором в Черкасском корпункте канала с 2008 года. Павел был дважды женат и имеет троих детей: 14-летнего сына Назара, который имеет инвалидность, 7-летнюю дочь Катю и совершеннолетнюю дочь Богдану.

Кроме того, доброволец стал впервые дедушкой.

Сам Павел тоже имел инвалидность. Но, несмотря на это, пошел добровольцем в терроборону в первые дни полномасштабной войны. С сентября их батальон перебросили в Полтавскую область, а в феврале - под Угледар.

Павел имел позывной "Знахарь", поскольку мог вылечить бойцов с помощью народной медицины. При каких обстоятельствах погиб защитник, пока неизвестно.

По словам Станислава Кухарчука, по закону Павел мог не идти на армию, однако не смог сидеть дома и исполнил свой долг до конца.

"Больше я не смогу тебя обнять или просто поздороваться по телефону - ты погиб, погиб защищая такой далекий от твоего дома Угледар. Станислав Кухарчук Пало Тимошенко Новости ТК Интер... Как я хочу, чтобы эти слова снова прозвучали в эфире, но больше не прозвучат - потому что герои, к сожалению, умирают и от этого очень больно. Спи спокойно, друг...", - написал его коллега.

На передовой погиб известный телеоператор канала &quot;Интер&quot;: без отца остались трое детейНа передовой погиб известный телеоператор канала &quot;Интер&quot;: без отца остались трое детейНа передовой погиб известный телеоператор канала &quot;Интер&quot;: без отца остались трое детей

Павел Тимошенко (фото: Станислав Кухарчук)

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