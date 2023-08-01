На війні в Україні загинула відома спортсменка: що про неї відомо (фото)

Колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева загинула на війні в Україні. Спортсменці було лише 34 роки.

Про це повідомляє Women's sport UA на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про Мальцеву

Елеонора була родом із селища Коцюбинського в Київській області. Більшість свого життя вона присвятила спорту. На професійному рівні Мальцева виступала за десятиразового чемпіона України "Біличанку-НПУ".

Крім того, вона була членом збірної України з футзалу.

Важливо зазначити, що Мальцева брала участь в першому матчі жіночої збірної України з футзалу у вересні 2007 року. Тоді її команда перемогла команду з Узбекистану з рахунком 7:1.

Після початку збройної агресії Росії Елеонора стала військовою та волонтеркою.

"У пам'яті Елеонора залишиться життєрадісною та усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав нагоду особисто навідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним та близьким! Схиляємо голови у глибокій скорботі! Вічна пам'ять, честь і шана нашій захисниці! Не забудемо! Помстимося! Герої не вмирають!" - написав селищний голова Сергій Даніш.

В Елеонори залишився 14-річний син Тимофій.

Елеонора Мальцева стала на захист України ще у 2014 році (фото: itvua.tv)