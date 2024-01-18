"Війна закреслила минуле життя": історія подружжя з Маріуполя та Бучі у музеї "Голоси мирних"

До повномасштабного вторгнення ця сім‘я жила між Маріуполем та Бучею. Після евакуації з окупованої Бучі вони добралися до Ужгорода. Там і залишилися - допомагати іншим переселенцям і втілювати мрії: війна навчила не ставити життя на паузу.

Вони обидва народилися в Маріуполі, і спогади про нього дуже болісні. В Юліани ж там зараз, в окупації, перебуває вся родина. Але й без цього факту самого усвідомлення, що до міста дитинства неможливо приїхати, - достатньо… Буча ж була містом їхньої мрії.

"Ми хотіли там будувати своє майбутнє. За декілька місяців до повномасштабної війни обирали там квартиру. Потім виявилося, що до квартири, яку ми хотіли придбати, прилетіла російська ракета", - розповідає подружжя.

У Бучі чоловік і дружина бачили чимало жаху, який приніс "руський мир" і усвідомлювали, що кожна хвилина може бути останньою. Їм вдалося виїхати 11 березня 2022 року. До їхнього мінібусика помістилося ще семеро незнайомих людей.

"Ми їхали в нікуди. Просто їхали. В нас не було зв’язку й ми не знали, що відбувається в інших містах України. Так ми опинилися в Ужгороді", - говорить Юліана.

Про відкриття власної студії, громадську та волонтерську роботу і появу в житті собаки Кокоса подружжя розповідає за посиланням https://bit.ly/3O6J0Hj

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