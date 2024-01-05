"Війна забирає дитинство": 15-річний Максим з Маріуполя розповів свою історію музею "Голоси мирних"

У новорічні дні Максиму особливо не вистачає бабусі з дідусем, які залишилися у Маріуполі. А ще - рідного міста, яке йому сниться... Тепер 15-річний Максим живе з мамою Оленою у гуртожитку для переселенців у Дніпрі - проект тимчасового житла для маріупольців, партнером якого є Фонд Ріната Ахметова.
Свою історію хлопець розповів музею "Голоси мирних".
"Я жив біля порту. Було видно море. Дуже добре жив. Свіжий бриз постійно... Довоєнний Маріуполь був дуже гарним. Таке маленьке, красиве європейське містечко з гарними спорудами, особливо біля драмтеатру", - згадує підліток.
Коли ворог почав знищувати місто, родина певний час не хотіла виїжджати. Але їхній будинок частково зруйнували російські снаряди, ворожі обстріли знищили й школу, де вчився Максим. Мама відчула, що надії на життя у Маріуполі більше немає - і вирішила евакуюватися.
"Війна у мене забрала дуже багато. Залишилися тільки інтернет-друзі. Я не можу побачитися з рідними. Не те, що там бомби або ракети... Окупація - це найстрашніше. В українських дітей війна забирає насамперед дитинство. Діти стають дорослішими набагато раніше", - ділиться хлопець.
Він добре пам’ятає останню міську ялинку взимку 2022 року. Тоді ще його родина збиралася у бабусі, вбирала ялинку вдома, готувала смачні страви і разом святкувала Новий рік. 2024-й Максим зустрічатиме з мамою, у гуртожитку, який збудували та обладнали спеціально для маріупольців - щоб у дітей та дорослих, які пережили справжнє пекло, був нехай і тимчасовий, але затишний і гостинний дім.
Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" - традиція добра і допомоги довжиною понад 20 років, у якій взяли участь вже більше мільйона хлопців та дівчат. У рамках акції протягом грудня Фонд проводить різноманітні святково-пізнавальні активності для дітей, які найбільше потребують підтримки.
Розкажіть свою історію про війну на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001