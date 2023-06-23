Виявляється, в Україні є своя "Пізанська вежа", і всі про неї знають

В Україні є своя "Пізанська вежа" - монументальна споруда, яка має значний відхил через помилку в проектуванні. Цікаво, що всі цю споруду знають, багато хто часто її бачить, але про особливості "вежі" мало хто здогадується.

Що відомо про це - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Це - одна з найвищих будівель Києва

Мова йде визначну пам'ятку - Велику лаврську дзвіницю (або просто Велику дзвіницю). Це - найвища дзвіниця Києво-Печерської лаври, одна з найвищих будівель Києва.

Дзвіниця стоїть на 15-му місці найвищих споруд Києва, поступаючись своїй "сусідці" - Батьківщині-Матері. Обидва монументи можна спостерігати з Лівого берега Києва, особливо насолоджуючись заходом сонця чи світанком на березі Дніпра.

Побудована в ХVІІІ столітті архітектурна пам’ятка, як і її родичка з Італії - Пізанська вежа, має нахил. Щоправда в української вежі він зовсім незначний і становить всього 60,3 см. Для порівняння нахил італійської пам'ятки - 5,3 м.

На Києво-Печерську лавру відкривається чудовий краєвид (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Через нахил на архітектора навіть подавали до суду

Ще за часів спорудження через нерівномірний осад ґрунту дзвіниця похилилася, і в 1740 році навіть було порушено справу проти німецького архітектора, автора проекту, Йогана-Ґоттфріда Шеделя. Його звинуватили у неправильному плануванні.

У 1987 році за допомогою електроніки визначили точне відхилення. Висота дзвіниці - 96,52 м, тому такий незначний нахил падінням точно не загрожує, та й неозброєним оком відхилення "української Пізанської вежі" побачити майже неможливо.

Побудована Шеделем дзвіниця збереглася до нашого часу без будь-яких змін. Вона являє собою восьмигранну чотириярусну башту.

Велика дзвіниця - унікальна споруда (фото: Getty Images)

Цікаві факти про Велику дзвіницю

У дзвіниці 5 млн цеглин. Кожний ярус Великої лаврської дзвіниці має своє оздоблення та призначення:

Перший ярус оброблений у вигляді кладки із великого прямокутного каміння, тут знаходився лаврський архів.

Другий - прикрашено 32 колонами, на ярусі знаходилася бібліотека монастиря, в якій нараховувалось понад 30 тис. книжок.

Лавра на фото кінця ХІХ століття (фото: Вікіпедія)

Третій ярус дзвіниці обрамлений 16-ма колонами. Тут розміщувалося 13 дзвонів загальною вагою майже 6 тис. пудів (96 тонн).

Четвертий ярус обрамлений легкими напівколонами. Баню вінчають позолочені купол і хрест висотою 4,5 м.

Дзвіниця була пошкоджена під час Другої світової війни, коли у 1941 році було підірвано Успенський собор, що стояв поряд з нею. Відновлювальні роботи було завершено 1961 року.