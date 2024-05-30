Ці лайфхаки допоможуть вам швидко прибрати розлиту каву з килима

Як вивести плями від кави з килима

Найголовніше при виведенні плям від кави з килима, за словами експертів - діяти якомога швидше, щоб пляма не встигла застигнути.

Якщо ви не можете одразу видалити пляму щойно пролитої кави, промокніть пляму паперовим рушником, щоб полегшити подальше видалення.

Що потрібно для виведення плям кави

Вивести плями від кави з килима можна за допомогою звичайних побутових засобів. Для обробки забрудненої поверхні потрібні такі матеріали та речовини:

паперові рушники;

серветки з мікрофібри:

нейлонова щітка з м'якою щетиною;

відро або миска;

пилосос;

засіб для миття посуду;

засіб для виведення плям на килимах;

відбілювач на основі кисню.

Як вивести свіжу пляму кави

Першим кроком до видалення плями є забирання рідини. Використовуйте паперові рушники або серветку з мікрофібри, щоб промокнути каву з волокон килима.

Не використовуйте кольорову серветку або пофарбовану тканину для плями, оскільки вони можуть містити пігмент, який може просочитися на світлий килим.

Якщо пляма від кави трохи засохла, збризніть місце звичайною водою і промокніть вологу.

Як вивести плями кави з килима (ілюстрація: Freepik)

Якщо на килим потрапила ціла каструля кави, прибрати рідину допоможе пилосос для вологого/сухого прибирання.

Після цього у невеликій мисці або відрі змішайте дві склянки теплої води і дві чайні ложки засобу для миття посуду - оптимальним варіантом буде засіб зі знежирювальною речовиною.

Або ж використовуйте засіб для виведення плям на килимах і дотримуйтесь інструкцій на етикетці продукту.

Тепер проведіть обробку плями від кави. Для цього виконайте наступні дії:

занурте щітку з м'якою щетиною в розчин;

втирайте розчин у волокна килима;

працюйте від зовнішнього краю плями до центру , щоб запобігти її поширенню;

, щоб запобігти її поширенню; промокніть щойно очищену ділянку сухою ганчіркою.

Якщо ви чистите пляму від кави на килимку на паркетній підлозі, покладіть під забруднену ділянку поглинальну тканину, перш ніж починати процес видалення плями.

Це допоможе зберегти підлогу сухою під час видалення плями і запобігти появі темних слідів на паркеті.

Останній крок - промийте і висушіть килим. Змийте залишки мила, зануривши чисту ганчірку у звичайну воду, щоб промокнути очищену ділянку. Ніколи не пропускайте цей етап, оскільки мийний засіб, що залишилися на килимі, притягуватиме більше бруду.

Дайте килиму висохнути - і не ходіть по ньому, поки він не висохне. Після цього добре пропилососьте, щоб підняти волокна килима.

Як вивести засохлі плями від кави з килима

Якщо пляма від кави застаріла або потрапила на світлий килим, вам слід додати до етапів очищення кисневий відбілювач.

Кисневий відбілювач безпечний для всіх кольорів і типів волокон килимів, окрім вовни. Виведення засохлої плями від кави має такі етапи.

Очистьте ділянку засобом для виведення плям на килимах або розчином рідини для миття посуду і теплої води - та промокніть пляму.

Дотримуючись інструкцій на етикетці, змішайте розчин кисневого відбілювача з прохолодною водою.

Занурте щітку з м'якою щетиною або чисту ганчірку в розчин і нанесіть його на килим. Почніть із зовнішнього краю плями і рухайтеся до центру.

Зачекайте щонайменше 30 хвилин, перш ніж промокнути пляму сухою ганчіркою.

Якщо пляма залишилася, змішайте свіжий розчин кисневого відбілювача з водою і повторіть процедуру.Дайте килиму висохнути на повітрі, а потім пропилососьте, щоб відновити ворс.

Ви можете використовувати ті ж засоби і кроки, щоб вивести плями від кави (або чаю) з оббивки меблів. Проте будьте обережні, щоб не перезволожити тканину, тому що наповнювач може запліснявіти.