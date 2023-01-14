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Витримують до -20: український волонтер створив унікальні спальники для військових

Волонтер створив унікальні спальники для військових (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Вінниці волонтер Григорій Жовмір розробив для військових спальні мішки із підігрівом. Вони з міцної, водонепроникної тканини і підігріваються з павербанка. Вже кілька десятків таких спальників є на передовій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як працюють спальники

Після того, як волонтер розробив унікальні спальники, у його маленькому цеху робота не припиняється ані на хвилину. Чотири кравчині швидко шиють камуфльовані спальники на фронт.

За словами Григорія Жовміра, над спальником технологи працювали кілька місяців.

"Складається з декількох шарів: перший водонепроникна тканина, термобар'єр, фольга, після чого йде синтепон два сантиметра і в нас 8 нагріваючих елементів та штучне хутро", - розповів розробник.

Григорій Жовмір (скрін)

Зокрема, аби в в спальнику працювало "опалення" достатньо звичайного павербанка. Технологія безпечна, запевняють в ательє, адже напруги в ній лише 12 вольт.

За одну зміну в ательє шиють десяток спальників з підігрівом. Кравчині кажуть, що все дуже обережно обшивають, щоб не зачепити проводи.

Волонтер створив унікальний спальник для військових (скрін)

Майже півсотні таких спальників вже на передовій, витримують температуру до -20.

Частину спальників розробник продає, щоб закупити матеріали для нової партії, їх ціна три тисячі гривень. Крім мішків з підігрівом, придумали ще спеціальний одяг, який добре лягає під бронежилет і теж гріє тіло павербанком. Зараз також розробники працюють над куртками та устілками з підігрівом.

Раніше ми повідомляли, що українець створив для військових баггі за 2 тисячі доларів.

Також ми писали, що український майстер створив автомобіль "стелс" для залякування ворогів.

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волонтервійськовіспальники