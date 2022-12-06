Витримала вже 10 операцій: у Львові лікарі дивом врятували жінку, яку ледь не вбила ракета РФ

Як жінка отримала поранення

Так, 40-річну Оксану Лук’янець у липні ледь живою відкопали з 5-метрової воронки, що утворилася від прильоту російської ракети.

За словами лікарів, до лікарні жінки доправили у вкрай важкому стані: осколкові поранення правої легені, печінки, великі рани лівого плеча, відкритий перелом обох ніг і правої руки. Одинадцять днів за її життя боролися в реанімації.

Як тільки стан Оксани вдалося стабілізувати, евакуаційним поїздом її доставили до Львова. Там фахівці долікували рани живота, рук, ніг і зберегти нижню кінцівку, яка має складний відкритий перелом від ампутації.

У Львові врятували ногу жінці з Бахмута (скрін)

Що зробили лікарі

Однак, зараз загроза ампутації поки що зберігається. Загалом жінка витримала вже 10 хірургічних операцій.

"Зрештою, хірурги вдаються до складної реконструктивної операції "free flap", яку вони виконали спільно з колегою з Британії: вони взяли клапоть найширшого м’яза спини й пересадили його на травмовану ділянку ноги, зшиваючи найменші судини", - йдеться в повідомленні.

Операція тривалістю 12 годин пройшла успішно. Лікарі кажуть, що пересаджений м’яз прижився, тому кінцівку вдалося врятувати. Попереду на Оксану чекають ще кілька операцій на кістці.