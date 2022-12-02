Не витрачайте гроші. Тренер розповів, чому хула-хуп не зробить талію тонкою

Історія обруча

Експерт розповів, що обручі крутили ще у стародавньому Єгипті. Але робили це не задля звуження талії, а суто для розваги.

Вже в середині 20 століття хула-хуп був популяризований. За перший рік було продано близько 100 мільйонів обручів.

"Ще б, талію всі хочуть. Розробники цього тренажера обіцяли спалити жир на животі та розвинути м'язи. До речі, обіцяють і досі. Ідея, що можна крутити на талії якусь круглу нісенітницю з пухирцями і "розбивати" жир вічна. Багато людей ніяк не можуть прийняти екзистенційну істину - легко не витягнеш рибку зі ставка", - зазначає Віктор.

Хула-хуп не розбиває жир

Мандзяк повідомив, що обруч зовсім не розбиває жир, не варто цьому вірити.

Жир розщеплюється за такою схемою: дефіцит енергії в організмі, потім відбувається виділення ліполітичних гормонів, після активації ферментів ATGL, HSL, MGL, а потім у крові з'являються жирні кислоти та гліцерин, які вирушать туди, де потрібна енергія.

Коли ви крутите обруч, у вас активуються косі м'язи, зокрема м'язи живота. Але ця активація настільки мінімальна, що неспроможна ні м'язи накачати, ні калорії спалити.

"Обруч "літає" навколо талії, використовуючи відцентрову силу інерції. Саме тому можна спостерігати жінок, які мрійливо крутять обруч. Декого, тягне до сну, і щоб не задрімати, вони заходять у соціальні мережі, де веселяться новинами друзів", - резюмував тренер.

У результаті можна сказати, що хула-хуп - це марна річ, яка може бути лише розвагою, але не засобом для схуднення живота та талії.