Не витрачайте час на пошуки! Ось 7 фільмів з непередбачуваними поворотами та порцією гумору

"Проста послуга"

Блогерка та мати-одиначка Стефані знайомиться з розкішною Емілі, яка також виховує сина. Жінки стають близькими, проте одного дня Еміли просить знайому про послугу і раптово зникає. Занурившись у пошуки, Стефані розкриває неймовірні таємниці про свою подругу.



"Не хвилюйся, серденько"

Еліс та Джек, здається, мають ідеальне життя у каліфорнійському містечку. Чоловік працює над секретним проєктом, а його дружина займається домашніми справами. Проте все змінюється, коли Еліс дізнається правду про роботу чоловіка.



"Турист"

Американець Френк вирушає до Італії, щоб впоратися з душевною раною. У Венеції він зустрічає незвичну жінку Елізу. Все схоже на ідеальну історію кохання, проте вир інтриг та небезпек ламає усі романтичні плани.



"Перспективна дівчина"

Усі казали, що Кессі була перспективною молодою жінкою, поки загадкова подія не перекреслила її майбутнє. Ніщо в житті Кессі є тим, чим здається: вона розумна, спокусливо хитра і вночі живе таємним подвійним життям.



"Круті чуваки"

Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі 1970-х років. Приватний детектив-невдаха Голланд і найманий вбивця Джексон змушені працювати разом, щоб розкрити справу про зникнення дівчини.



"Аферистка"

Марла Грейсон - аферистка, яка законними способами привласнює активи пенсіонерів, до яких приставлена як опікун. "Успішна кар’єра" жінки опиняється під загрозою, коли її наступною підопічною стає Дженніфер Петерсон - пенсіонерка з секретами та кримінальними зв'язками.



"Нестерпні боси"

Три друга полюбляють скаржитися один одному на своїх керівників. Після однієї з таких розмов вони наважуються на неочікуваний крок, який назавжди змінить їхнє життя.