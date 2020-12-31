Вітаміни при коронавірусі: у ВООЗ розвіяли популярний міф

У ВООЗ розвіяли міф про прийом вітамінів проти COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я розвінчали міф про приймання вітамінів D, С і цинку для профілактики або лікування коронавірусу. Медики не рекомендують вживати ці вітаміни виключно тільки для лікування.

Як повідомив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, ці речовини відіграють дуже важливу роль в роботі імунної системи людини, у зміцненні загального здоров'я. Про це він розповів у коментарі для "Радіо Свобода".

"На цей момент немає рекомендації щодо вживання вітамінів D, С і цинку здоровим людям з метою профілактики COVID-19 або для лікування коронавірусу. ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19", - заявив Хабіхт.

Він додав, що ці вітаміни дуже важливі в здоровому харчуванні людини та отримувати їх потрібно з харчових продуктів в достатньому обсязі.

"Де тільки можливо, споживання мікроелементів має надходити збалансованого і різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження. Вітамін D може накопичуватися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, з жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб'ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти або добавки, що містять вітамін D", - пояснив представник ВООЗ.

Якщо вплив сонячного світла обмежений або в раціоні не вистачає потрібних продуктів, то рекомендується додатково вживати вітамін D у встановлених дозах – 200-600 МО, залежно від віку або відповідно до національних рекомендацій.

За словами фахівця, від передозування вітаміну D можуть бути небезпечні наслідки – гіперкальціурія і гіперкальціємія. Він порекомендував вживати здорову їжу, підтримувати фізичну активність і виконувати загальні рекомендації з приводу фізичного дистанціювання, носіння маски, використання дезінфекторів і залишатися вдома при погіршенні самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ляшко розвінчав популярні міфи про захист від COVID-19.

А також розповідали про те, що імунолог розповіла, навіщо потрібні вітамін С і цинк при коронавірусі.