Вітамінна бомба. Цей сік омолодить, зміцнить серце і знизить тиск

Чим корисний гранатовий сік

Гранат містить такі вітаміни, як В1, В2, В3 і вітамін С, а також мінерали: кальцій, фосфор, залізо і калій. Гранатовий сік містить цінні інгредієнти з антиоксидантними та протизапальними властивостями: елагітаніни, антоціани та органічні кислоти.

Антиоксиданти позитивно впливають на серце і кровоносну систему. Вони також регулюють артеріальний тиск і знижують рівень холестерину. З одного великого граната виходить приблизно 3/4 склянки і 2 столові ложки гранатового соку. Сік низькокалорійний, в 100 г всього близько 60 ккал.

Завдяки цьому його можна успішно використовувати під час дієти для схуднення як здорову заміну солодких напоїв.

Гранатовий сік для здорового серця

Гранатовий сік, завдяки вмісту антиоксидантів, одним із найбагатших джерел яких він є, має кардіопротекторну дію, тобто захищає серце та кровоносну систему. Вживання соку допомагає знизити рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ, одночасно збільшуючи частку здорового холестерину ЛПВЩ.

Дослідження показали, що щоденне вживання гранатового соку також може знизити систолічний артеріальний тиск до 5 мм рт. Сік також корисний у боротьбі з анемією. Завдяки цьому значно знижується ризик розвитку небезпечних захворювань серця і судинної системи, таких як інфаркт, гіпертонія або атеросклероз.

Гранатовий сік омолоджує і покращує зовнішній вигляд шкіри

Антиоксиданти борються з вільними радикалами і, таким чином, уповільнюють процес старіння. Гранатовий сік також підтримує кровообіг, завдяки чому шкіра краще насичується киснем і живиться, що позитивно впливає на її зовнішній вигляд.

В результаті шкіра гладка, пружна і пружна, а зморшки розгладжуються. Сік також очищає кров і допомагає позбутися забруднень і має протизапальні властивості, що також допомагає усунути вугри та прищі. Він також вирівнює тон шкіри та зменшує видимість знебарвлення.

Гранатовий сік для лібідо і потенції

Благотворний вплив гранатового соку відчують чоловіки, які мають проблеми з лібідо та потенцією. Гранатовий сік покращує кровообіг у всьому тілі, включаючи пеніс, що полегшує досягнення ерекції.

Він також діє як афродизіак, посилюючи відчуття задоволення під час статевого акту. Однак не тільки чоловіки можуть отримати користь від цих цінних властивостей гранатового соку.

Також у жінок сік позитивно впливає на лібідо і підвищує бажання сексу. Це також підвищує задоволення від статевого акту за рахунок збільшення кровопостачання статевих органів.

Однак фітоестрогени, що містяться в ньому, полегшують симптоми передменструального синдрому і зменшують симптоми, що виникають під час менопаузи.