Виталий Козловский откровенно рассказал о попытках спасти отца: "он уже не мучается"

Певец Виталий Козловский впервые раскрыл подробности о последних днях жизни отца, который недавно умер в возрасте 74 ле, объяснил причину недуга, сразившего родителя, и рассказал, как пытался его спасти.
Об этом артист откровенно высказался в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Козловский признался, что его папа очень болел, но не спешил делать операцию, несмотря на постоянные уговоры сына.
"У него была профессиональная болезнь, связанная с легкими, потому что он был электриком-автомойщиком. Он работал на стройках разных огромных. И, конечно, с легкими была проблема, потому что вся пыль оседала на них", - рассказал певец.
Как ни упрашивал Виталий о необходимости обратиться к врачам, он все откладывал: "Давай еще день подождем, ну еще день".
Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
И вот однажды медики сделали мужчине тест на COVID-19, который дал негативный результат. После этого было решено везти отца в больницу.
На следующий день Виталию Козловскому-старшему стало гораздо хуже, и мужчину экстренно госпитaлизировали.
Артист говорит, что впереди было несколько самых страшных дней.
"Именно только в этот момент я заплакал, потому что понимал - я ничего не могу сделать. Впервые, когда узнал, что его не стало, мне внутренне стало проще, ведь смерть - это иногда спасение. Он уже не мучается", - делится Козловский пережитыми эмоциями.
Также он отметил, что с отцом он был очень близок, и именно он - его семья, а вот с мамой до сих пор отношения остаются прохладными.
"Даже, когда он лежал в реанимации, говорю: "Давай поправляйся быстрее, потому что ты там приготовил голубцов, мы должны еще их съесть". Он даже засмеялся над этим. Любимое дело - это сесть так передо мной и смотреть, как я ем. Говорил: "Так, салат не забудь"", - вспоминает артист.
Уже когда его отца не стало, Козловский приехал к нему домой, забрал из холодильника те голубцы, и поужинал блюдами родителя, но уже без него.
Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
На церемонию прощания не все смогли приехать. Так, дочь Козловского-старшего от первого брака живет в России и работает на государственной работе - на похороны у нее приехать не получилось.
"И я понимаю, что я к ним не приеду ни при каких обстоятельствах", - рассказал Виталий.
Напомним, перед этим Виталий Козловский откровенно рассказал об ошибках молодости и ориентации.