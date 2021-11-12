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Виталий Козловский откровенно рассказал о попытках спасти отца: "он уже не мучается"

Автор: Владимир Костырин

Певец Виталий Козловский впервые раскрыл подробности о последних днях жизни отца, который недавно умер в возрасте 74 ле, объяснил причину недуга, сразившего родителя, и рассказал, как пытался его спасти.

Об этом артист откровенно высказался в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Козловский признался, что его папа очень болел, но не спешил делать операцию, несмотря на постоянные уговоры сына.

"У него была профессиональная болезнь, связанная с легкими, потому что он был электриком-автомойщиком. Он работал на стройках разных огромных. И, конечно, с легкими была проблема, потому что вся пыль оседала на них", - рассказал певец.

Как ни упрашивал Виталий о необходимости обратиться к врачам, он все откладывал: "Давай еще день подождем, ну еще день".

Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

И вот однажды медики сделали мужчине тест на COVID-19, который дал негативный результат. После этого было решено везти отца в больницу.

На следующий день Виталию Козловскому-старшему стало гораздо хуже, и мужчину экстренно госпитaлизировали.

Артист говорит, что впереди было несколько самых страшных дней.

"Именно только в этот момент я заплакал, потому что понимал - я ничего не могу сделать. Впервые, когда узнал, что его не стало, мне внутренне стало проще, ведь смерть - это иногда спасение. Он уже не мучается", - делится Козловский пережитыми эмоциями.

Также он отметил, что с отцом он был очень близок, и именно он - его семья, а вот с мамой до сих пор отношения остаются прохладными.

"Даже, когда он лежал в реанимации, говорю: "Давай поправляйся быстрее, потому что ты там приготовил голубцов, мы должны еще их съесть". Он даже засмеялся над этим. Любимое дело - это сесть так передо мной и смотреть, как я ем. Говорил: "Так, салат не забудь"", - вспоминает артист.

Уже когда его отца не стало, Козловский приехал к нему домой, забрал из холодильника те голубцы, и поужинал блюдами родителя, но уже без него.

Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

На церемонию прощания не все смогли приехать. Так, дочь Козловского-старшего от первого брака живет в России и работает на государственной работе - на похороны у нее приехать не получилось.

"И я понимаю, что я к ним не приеду ни при каких обстоятельствах", - рассказал Виталий.

Напомним, перед этим Виталий Козловский откровенно рассказал об ошибках молодости и ориентации.

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Виталий Козловский