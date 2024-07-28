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"Висвітлювати" або "показувати": запам'ятайте, коли та як ці слова вживати правильно

Коли та як правильно вживати слова "висвітлювати" та "показувати" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці часто використовують певні слова та навіть не замислюються про правильне їх використання та значення. До таких слів належать "висвітлювати" та "показувати", які часто вживають помилково.

Як та коли потрібно використовувати слова "висвітлювати" та "показувати", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Глас".

В літературній українській мові "висвітлювати" використовується у переносному значенні - показувати, розкривати, пояснювати, розповідати про щось.

Наприклад: "висвітлювати питання (проблему)", "В журналах вона часто знаходила новий матеріал, читала наукові розвідки, які по-новому висвітлювали те або інше питання в науці чи літературі", "Але даремно хотіли присутні довідатися, які ж питання висвітлюватиме стаття" (Донченко), "Твори І. Карпенко-Карого на історичну тему правдиво висвітлювали героїчну історію українського народу".

У деяких випадках слово "висвітлювати" може використовуватися не у переносному, а у прямому значенні: "світячи або спрямовуючи кудись світло, робити видним щось", "У цю мить до місця події підійшов зустрічний "опель" і, не розминаючись, спинився, яскраво висвітлюючи фарами" (Іван Ле).

Таке саме значення має "висвітлювати" з відтінком "освітлювати, вихоплюючи щось з темряви": "Щоразу прожекторні смуги висвітлювали обличчя Поліни, яка сиділа ногами в розлогому фотелі, притуленому до письмового столу" (В. Коротич).

А от помилкою є вживання слова "освітлювати" (освітлення) у значенні "показувати", "розкривати", "розповідати про щось" замість "висвітлювати" (висвітлення). Наприклад: "В освітленні доповідача питання набрало іншого характеру".

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