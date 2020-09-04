Все виснет: в ПриватБанке произошел сбой

Клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы в работе онлайн-банкинга, а также сайта финансовой организации. Проблемы у пользователей зафиксировали в первой половине дня в пятницу, 4 сентября.

Как рассказали клиенты ПриватБанка в комментарии для издания OBOZREVATEL, в течении некоторого времени был заблокирован доступ к онлайн-банкингу, со сбоями работало приложение, а также сайт банка.

"С компьютера не могу зайти, приложение очень долго виснет" – жалуются пользователи.

Как объяснили в пресс-службе банка, проблема действительно была, но ее уже устранили. Был сбой системы на несколько минут и ее его ликвидировали, перезапустив сервис. Однако клиенты утверждают, что и после перезапуска системы проблема решилась не у всех пользователей. В банке объяснить не могут, что происходит.

В социальных сетях пользователи также жалуются на то, что онлайн-банкинг, приложение и сайт работают с серьезными перебоями, долго загружаются и виснут.

Скриншоты

Стоит отметить, что после перезагрузки всей системы, проблемы наблюдаются не у всех пользователей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк попал в грандиозный скандал из-за воровства денег с карт пользователей.

А также мы рассказывали о том, что на ПриватБанк ополчились клиенты из-за снижения кредитных лимитов.