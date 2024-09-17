Вишукане кіно, яке хочеться дивитися. Добірка яскравих фільмів для вашого затишного вечора

"Леді Бьорд"

Стрічка розповідає про старшокласницю із Сакраменто, яка демонструє запальний та безстрашний характер. Вона зіштовхується із труднощами у родині та коханні, проте долає їх, продовжує пізнавати себе і мріє здійснити втечу до коледжу на Східному узбережжі.

"Назви мене своїм ім'ям"

Події відбуваються в Італії влітку 1983 року. В історії, де одну з головних ролей зіграв Тімоті Шаламе, 17-річний хлопець на ім'я Еліо розпочинає стосунки з Олівером - привабливим помічником свого батька. Після цього життя головного героя кардинально змінюється.

"Моє чудове життя"

У центрі сюжету опиняється нещаслива жінка у шлюбі. Вона намагається помирити своїх родичів, і одночасно з цим робить усе від себе можливе, аби зупинити анонімного шантажиста та не дати йому розкрити її таємницю.

"Юність"

У цьому фільмі батьки маленького хлопчика розлучається, а тому їм доводиться розділяти обов'язки, пов'язані із вихованням сина. А ще - стати для нього підтримкою у період його переходу у доросле життя.

"Ребел-Ридж"

Стрічка розповідає про колишнього морпіха, який намагається внести заставу за брата. Проте поліція привласнює ці кошти собі, після чого розпочинається боротьба головного героя з корупцією, що процвітає у невеликому містечку.