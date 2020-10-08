Вирусы выделяются еще до проявления признаков COVID-19: биохимик ошарашил украинцев

COVID-19 имеет очень высокую степень распространения (Коллаж РБК-Украина)

Инфицированные COVID-19 опасны для окружающих еще до того, как появились первые симптомы

Вирусы COVD-19 могут выделяться у заболевшего еще до того, как начали появляться первые симптомы заболевания. Таким образом человек становится заразным за пару дней до того, как обнаружит у себя болезнь.

Директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комисаренко объяснил, что у коронавируса гораздо выше способность распространяться, чем была у SARS-1 и MERS. Об этом биохимик рассказал в интервью для издания "Факты".

"У этого коронавируса гораздо выше способность распространяться среди людей, чем у его предшественников. Дело в том, что заразившийся им человек еще до проявления признаков болезни начинает выделять вирусы и таким образом инфицировать окружающих. Причем максимум выделения вирусов у него происходит за один-два дня до появления симптомов болезни. За этот период он может передать коронавирус многим. В случае с двумя предыдущими опасными коронавирусами SARS-1 и MERS ситуация иная: заражавшиеся люди начинали выделять вирусы только после появления симптомов заболевания. То есть после того, как их клали в больницу или они оставались дома — находились в изоляции, поэтому не могли инфицировать большое количество людей", - объяснил Комисаренко.

Специалист добавил, что в природе существуют очень много различных коронавирусов, но люди болеют только семью видами.

"Люди болеют семью из них. Четыре из этих семи давно известны. Из-за них возникает ОРЗ, которыми чуть ли не каждый из нас болеет в холодный сезон. Особой опасности они не представляют. А вот остальные три коронавируса очень даже опасны. Первый из них SARS-1 появился в 2002 году в Китае. Летальность (смертность) от него составила 11 процентов. К счастью, он довольно быстро мутировал и сейчас угрозы для жизни людей не представляет. Второй очень опасный коронавирус — MERS — возник в Юго-Восточной Азии в 2012 году. Смертность от него очень высокая — 34 %. Но и он через короткое время практически исчез. Летальность от нынешнего коронавируса SARS-COV-2 намного ниже — в среднем три процента. Правда, в Великобритании в один из периодов она достигла 14 процентов. Но затем резко снизилась. В Украине этот печальный показатель по SARS-COV-2 составляет 2,1—2,2 процента", - добавил врач.

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