Врач назвал витамин, который снижает риск заражения COVID-19: где содержится

Витамин, которые снижает риск заражения коронавирусом (Коллаж РБК-Украина)

Специалист рассказал о витамине, который значительно снижает риск заражения коронавирусом

Директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комисаренко назвал витамин, который снижает риск заражения коронавирусом и назвал продукты, в которых он содержится. Он объяснил, что у большинства пациентов, которые погибли от COVID-19, был дефицит этого витамина.

Академик Сергей Комисаренко рассказал, что витамин D значительно снижает риск заразиться коронавирусом, а тем, кто все-таки заразился – легче перенести болезнь. Об этом он сообщил в интервью для издания "Факты".

"Да, активный витамин D. Вначале в Австралии, а затем и в других странах провели анализ содержания витамина D в организмах выздоровевших людей, а также умерших от коронавируса. Оказалось, что у людей, скончавшихся от этой болезни, был существенный дефицит витамина D", - отметил Комисаренко.

Он назвал продукты, в которых этот витамин содержится в большом количестве, а также рассказал о значении этого витамина для организма.

"В лососе, сельди, сардинах и другой рыбе, коровьем молоке, яичных желтках… Наш организм сам вырабатывает этот витамин — под действием солнечного света. Точнее, ультрафиолета. Кроме того, D3 можно приобрести в аптеках. Суточная доза этого препарата должна составлять от двух до четырех международных единиц", - объяснил академик и рассказал, почему витамин D ранее прописывали младенцам.

"Кстати, в бывшем Советском Союзе наш институт был лидером по изучению витамина D и разработал технологию его производства, которая была внедрена на трех предприятиях. Изначально D3 рекомендовали для предотвращения рахитов у младенцев, но затем и для помощи при остеопорозе, остеохондрозе, а также для профилактики широкого спектра инфекционных заболеваний. На Киевском витаминном заводе выпускается разработанный нашим институтом комплекс витамина D3 и казеина коровьего молока. Этот комплекс отличается высокой степенью биологической доступности (способностью препарата усваиваться организмом), и в нем высокое содержание витамина D", - добавил специалист.

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