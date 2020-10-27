Вирус стал активнее: врачи дают неблагоприятные прогнозы о COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине начал распространяться в геометрической прогрессии и как отмечают медики, стал более заразным. Это может привести к тому, что остановить его будет сложно.

Как объяснила главный врач Киевской городской больницы №4 Татьяна Мостепан, коронавирус стал намного быстрее распространяться в Украине. Об этом сообщила в эфире телеканала OBOZREVATEL TV.

"Вирус стал реактивнее. Мне кажется, что уже включился некий механизм и просто так остановить процесс у нас уже не получится", - отметила врач.

Она добавила, что Украина на данный момент находится уже очень близко ко второму и третьему уровню эпидемии. И не так далеко тот день, когда ежедневно будет регистрироваться от 11 до 15 тысяч новых случаев заражения.

Татьяна Мостепан объяснила, что это связано в первую очередь с тем, что все больные, у которых был подтвержден коронавирус, имеют свой круг контактный круг лиц. По словам медика, заболеваемости в Украине будет увеличиваться.

Она не исключила то, что к последним числам октября количество заболевших в сутки может вырасти до 9 тысяч человек.

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