Не вірте цим міфам, якщо маєте проблеми з щитоподібною залозою: заборони від лікаря

Не можна вживати багато йоду та продуктів із ним - міф

До свого раціону додавайте йодовану сіль для йодопрофілактики. ВООЗ рекомендує йодовану сіль, як універсальний та високоефективний засіб профілактики йододефіцитних захворювань у всьому світі. Аналогічно і з відпочинком на морі та вживанням продуктів, де є йод.

А от приймати препарати йоду на постійній основі, як профілактику навпаки не варто. Це може призвести до надлишку кількості йоду в організмі та розвинути ризик появи тиреотоксикозу - надлишку гормонів.

Не можна ходити у відкритому одязі на сонці - міф

Сонячні промені не мають негативного впливу на організм в цілому, а на щитоподібну залозу - тим паче. Проте не забувайте зокрема, що влітку з 12 до 15 варто уникати перебування на сонці.

Не можна робити косметичні процедури - міф

За словами лікаря, якщо рівень ТТГ та Т4 вільного в нормі, то косметичні процедури дозволені. Так само можна робити й масаж шиї, проте не варто зосереджуватися на передній ділянці.

А от від різноманітних компресів або уколів у зоні щитоподібної залози все ж варто утриматися.

Не можна вагітніти - міф

Якщо жінка має проблеми із щитоподібною залозою та хоче завагітніти, їй варто проконсультуватися з лікарем. Ендокринолог призначить їй правильну дозу певного препарату.

Лікар наголошує, що вагітним потрібно приймати йод у період виношування та лактації, щоб новонароджений мав розвинені когнітивні функції.

Якщо ж один із діагнозів поставили дитині, батькам також потрібно пройти обстеження.

Не забувайте проводити щорічні обстеження щитоподібної залози, робити УЗД і здавати аналізи. Краще виявити захворювання на ранніх етапах, ніж лікувати вже ускладнене.