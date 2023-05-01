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"Виривала паралон з бюстгальтера": дочка найстаршої матері України розкрила деталі скандалу

Дочка найстаршої мами України
Автор: Людмила Жукова

У Чернігові історія з вилученням 12-річної дівчинки у 78-річної матері Валентини Підвербної після скарг про жорстоку поведінку пенсіонерки та домашнє насильство отримала продовження. Справа в тому, що дівчинка не хоче повертатися до мами.

Про це неповнолітня Анна-Марія написала на своїй сторінці в Instagram.

Що не так з Валентиною Підвербною

За словами дитини, у її матері великі проблеми з ментальним здоров'ям.

Анна-Марія розказала, що Валентина не дозволяла їй прибирати в будинку і всіляко знущалася з неї.

"Якщо я повернуся до матері, я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон із бюстгальтера? Список ненормальних речей, які робила моя мати, дуже великий", - стверджує дівчинка.

Анна-Марія також заявила, що її мати слід лікувати.

"Люди кажуть, що мені потрібно прибрати в квартирі, а я скажу, що моя мати не дозволяла мені прибирати навіть мити унітаз", - розповіла дівчинка в Instagram.

Скріншот посту Анни-Марії (instagram.com/canfg567)

Нагадаємо, що Анну-Марію за її згодою - вилучили із родини та помістили до лікарні для обстеження. Зараз вона перебуває там і розповідає у соцмережі про своє життя з мамою.

Зазначимо, що деякі передплатники почали сумніватися, чи сама дівчинка пише ці пости, оскільки в попередніх було багато помилок, а нових їх практично немає.

"Ці пости пишу я" - запевняє дитина.

Читайте також, спливли нові деталі скандалу навколо найстаршої матері України та знущання з доньки.

А також перед цим ми писали, що літню матір України звинувачували в тому, що вона раніше нібито змушувала дитину просити з нею милостиню.

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булінгдівчинка