Виправлено важливу проблему. Apple випустила нове оновлення для AirPods

Які моделі навушників отримають оновлення

AirPods Pro (2-го покоління)

PowerBeats Pro

Beats Fit Pro

Нова версія прошивки для цих моделей - 6F8, що є оновленням попередньої версії 6F7. Для інших моделей AirPods доступна версія 6A326, яка змінила 6A321.

Оновлення виправляє важливу проблему безпеки

Згідно з документом Apple, випущене оновлення прошивки виправляє проблему безпеки, яка могла дозволити зловмиснику в зоні дії Bluetooth підробити дані раніше підключеного до ваших навушників пристрою. Таким чином, зловмисник міг отримати доступ до ваших навушників.

Зазвичай Apple повідомляє у своїх документах підтримки, якщо відомі випадки реального використання таких уразливостей. Однак у цьому випадку компанія не згадує про це.

Тим не менш, рекомендується якнайшвидше оновити прошивку навушників.

Як скористатися новим оновленням

Apple не надає інструкцій по оновленню програмного забезпечення AirPods, але зазвичай прошивка встановлюється автоматично при підключенні AirPods до iOS. Щоб запустити оновлення, помістіть AirPods або Beats в чохол, підключіть його до джерела живлення, а потім підключіть AirPods або Beats до iOS або Mac.

Як перевірити версію прошивки ваших AirPods