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Виправлено важливу проблему. Apple випустила нове оновлення для AirPods

Оновлення прошивки AirPods та Beats усувають важливу проблему безпеки (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Apple випустила нове оновлення прошивки для декількох моделей навушників, включаючи AirPods Pro 2, AirPods Max, AirPods 2-го та 3-го покоління, а також Beats Fit Pro та PowerBeats Pro. Оновлення має покращити роботу пристроїв та виправити можливі помилки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Які моделі навушників отримають оновлення

  • AirPods Pro (2-го покоління)
  • PowerBeats Pro
  • Beats Fit Pro

Нова версія прошивки для цих моделей - 6F8, що є оновленням попередньої версії 6F7. Для інших моделей AirPods доступна версія 6A326, яка змінила 6A321.

Оновлення виправляє важливу проблему безпеки

Згідно з документом Apple, випущене оновлення прошивки виправляє проблему безпеки, яка могла дозволити зловмиснику в зоні дії Bluetooth підробити дані раніше підключеного до ваших навушників пристрою. Таким чином, зловмисник міг отримати доступ до ваших навушників.

Зазвичай Apple повідомляє у своїх документах підтримки, якщо відомі випадки реального використання таких уразливостей. Однак у цьому випадку компанія не згадує про це.

Тим не менш, рекомендується якнайшвидше оновити прошивку навушників.

Як скористатися новим оновленням

Apple не надає інструкцій по оновленню програмного забезпечення AirPods, але зазвичай прошивка встановлюється автоматично при підключенні AirPods до iOS. Щоб запустити оновлення, помістіть AirPods або Beats в чохол, підключіть його до джерела живлення, а потім підключіть AirPods або Beats до iOS або Mac.

Як перевірити версію прошивки ваших AirPods

  • Підключіть AirPods до iOS
  • Відкрийте додаток "Параметри"
  • Натисніть "Основні"
  • Натисніть "Про цей пристрій"
  • Натисніть "AirPods"
  • Знайдіть номер поруч із "Версія прошивки"

У нас також є матеріал про те, як відрізнити справжні AirPods від фейкових.

А ще ми писали, що нові навушники AirPods вийдуть вже цього року у двох версіях.

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