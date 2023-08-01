Виплати ВПО за новими правилами: зміни не набудуть чинності з 1 серпня

Як зміниться процес надання допомоги ВПО

Відповідно до внесених змін, за оформленням допомоги на проживання може звертатися лише одна особа від усієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо.

З 1 серпня допомога на проживання ВПО повинна була призначатися терміном на 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців для соціально вразливих сімей.

Це не стосується тих переселенців, які перебувають за кордоном понад 30 днів або вже повернулися на місце постійного проживання.

Розмір допомоги ВПО:

Для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень

Для всіх інших – 2000 гривень

Коли зміни набудуть чинності

Зміни мали набути чинності з 1 серпня 2023 року, і вони стосувалися тих, хто вперше звернувся за допомогою.

Однак у Кабінеті міністрів ухвалили постанову, яка відстрочить введення в дію нового правила – до 1 листопада 2023 року.

Варто зазначити, що у змінах до надання допомоги ВПО, які мають набути чинності 1 вересня 2023 року - дату набрання чинності не переносили.