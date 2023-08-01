Виплати ВПО за новими правилами: зміни не набудуть чинності з 1 серпня

У середині липня Кабінет Міністрів змінив правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Було внесено кілька дуже суттєвих поправок, які мали набути чинності з 1 серпня. Але дата змінилася.
Про це йдеться у Постанові Кабінету Міністрів від 31 липня 2023 року.
Відповідно до внесених змін, за оформленням допомоги на проживання може звертатися лише одна особа від усієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо.
З 1 серпня допомога на проживання ВПО повинна була призначатися терміном на 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців для соціально вразливих сімей.
Це не стосується тих переселенців, які перебувають за кордоном понад 30 днів або вже повернулися на місце постійного проживання.
Розмір допомоги ВПО:
Для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень
Для всіх інших – 2000 гривень
Зміни мали набути чинності з 1 серпня 2023 року, і вони стосувалися тих, хто вперше звернувся за допомогою.
Однак у Кабінеті міністрів ухвалили постанову, яка відстрочить введення в дію нового правила – до 1 листопада 2023 року.
Варто зазначити, що у змінах до надання допомоги ВПО, які мають набути чинності 1 вересня 2023 року - дату набрання чинності не переносили.
До речі, раніше ми писали, кого з переселенців можуть позбавити допомоги.
А ще розповідали про те, яку допомогу та як можуть отримувати ВПО за кордоном.