Випадіння волосся не буде проблемою. Натуральний лосьйон зміцнить та відновить шевелюру

Що таке пажитник і які його властивості?

Пажитник звичайний - рослина з родини бобових. Її також називають фенегріком, грецьким сіном, козелком і божою травою. Походить з Азії та Східної Європи, але зустрічається також в Україні.

За словами фітотерапевта Генріка Ружанського, насіння пажитника містить вітамін С і В1, РР, D, провітамін А, залізо і кальцій, а також білки (багаті триптофаном і лізином), клітковину, жирну олію (багату вітаміном F), стероїдні сапоніни, фітостерини, холін, флавоноїди, лецитин, кверцетин.

Пажитник в основному використовується як спеція, але також відомий своїми корисними властивостями для волосся та шкіри голови. Настій або розтерті насіння пажитника, що додаються в страви і приймаються всередину, мають протизапальну, жовчогінну, протиатеросклеротичну, спазмолітичну і протинабрякову дію. Пажитник підтримує травлення та знижує рівень шкідливого холестерину та цукру в крові.

Також має живильну та зміцнюючу дію, сприяючи регенерації та росту м’язової маси. Пажитник також сприяє зниженню ваги, полегшує випорожнення і допомагає підтримувати струнку фігуру.

Як використовувати пажитник для волосся?

Пажитник для волосся зміцнює, регенерує та відновлює його. Завдяки вмісту білка і заліза стимулює ріст волосся і живить його. Лосьйон з пажитника також має властивості проти свербіння, сприяє лікуванню лупи та регулює роботу сальних залоз, роблячи волосся менш жирним. Волосся також стає щільнішим та міцнішим.

Ви можете отримати користь від корисних властивостей пажитника для волосся, використовуючи насіння як настій для пиття або як лосьйон для шкіри голови.

Однак варто поєднати обидва методи, щоб відновити шкіру та волосся зсередини та зовні, а також підтримати травлення, втрату ваги та знизити рівень цукру та холестерину в крові.

Спробуйте чай з пажитника, який, крім відновлення волосся, стимулює травлення, зміцнить імунітет і покращить настрій.

Чай з пажитника

Інгредієнти:

2 чайні ложки насіння пажитника,

250 мл окропу.

Як приготувати чай з пажитника?

Насіння залити окропом.

Залиште під кришкою приблизно на 30 хвилин.

Пити 1-2 рази на день.

Настій пажитника також можна використовувати як тонізуючий засіб для догляду за пошкодженою, чутливою, сухою шкірою та шкірою, висипаною вуграми. Настій для зовнішнього миття обличчя заспокоює запалення шкіри, такі як фурункули, нариви, виразки та акне. Він також прискорює загоєння ран і зменшує набряки та мішки під очима.

Як приготувати лосьйон для росту волосся з пажитника?

Для його приготування вам знадобляться лише 2 інгредієнти:

1 столова ложка насіння пажитника,

250 мл окропу.

Як зробити лосьйон для росту волосся і як ним користуватися?

Насіння пажитника залити окропом і дати охолонути.

Перелийте рідину в пульверизатор. Збризніть шкіру голови, потім помасажуйте та втирайте лосьйон у шкіру протягом кількох хвилин. Залиште пажитник на волоссі приблизно на годину. Також можна залишити на ніч. Найкраще загорнути волосся у фольгу та рушник, оскільки лосьйон активується під дією тепла. Потім змийте і вимийте волосся, як зазвичай.