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В Винницкой области скорая отказалась госпитализировать живого мужчину и посоветовали вести в морг

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Винницкая область, Пятница 08 октября 2021 22:57
В Винницкой области скорая отказалась госпитализировать живого мужчину и посоветовали вести в морг Скорая отказалась везти больного в больницу и он умер (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Винницкой области фельдшер скорой помощи отказалась забирать в больницу мужа и сказала, что шансов на спасение у него нет. Также она посоветовала везти мужчину в морг.

Об этом пишет ТСН.

Почему врачи отказались забирать мужчину

14-летняя Илона нашла своего отца всего в крови. Родственники вызвали скорую, но приехавшая на вызов фельдшер решила, что пациент безнадежен и отказалась его забирать. Зато вызвала полицию, потому что заподозрила у мужчины черепно-мозговую травму.

По словам пресс-секретаря полиции Винницкой Анны Олейник, эта версия проверена. У мужчины было кровотечение из носа и рта.

Однако, медики все равно поехали и посоветовали родным искать авто, чтобы отвезти Анатолия в морг. Прошло несколько часов, мужчина дышал, поэтому родные второй раз вызвали скорую. Другая бригада сразу заподозрила инсульт и транспортировали в реанимационное отделение. Но было уже поздно. Время, столь важное при инсульте, было потеряно, говорят врачи.

"Было обширное кровоизлияние в левое полушарие мозга, он был инкурабелен и умер. Если бы было проведено все как надо, возможно что - то бы и изменилось", - говорит заместитель главного врача Барской районной больницы Наталья Навроцкая.

На станции скорой от комментариев отказываются. Говорят лишь, что фельдшерица Галина Черная проработала у них 40 лет, но после скандала уволилась.

По словам Галины Черной, случай был несовместим с жизнью. Мозговая кома была таких баллов, что ничего не сделала бы, добавила она.

Уволилась она не из-за чувства вины, а из-за давления

Что говорят в полиции

Как рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник, проводится расследование и продолжается судебно-медицинская экспертиза. Также к материалам производства приобщат выводы комиссии департамента здравоохранения, которые должны дать оценку соответствия действий врача.

Хотят услышать хотя бы извинения, говорят родные Анатолия. Если же фельдшерица не сделает даже этого - подадут в суд.

Ранее мы сообщали, что под Запорожьем родным больных на коронавирус назначения врачей раздают ночью.

Также мы писали, что под Запорожьем скорые привозят больных в госпиталь каждые 10 минут.

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