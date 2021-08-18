В Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты: вес каждого - 3 кг

Николай рассказал, что чаще всего эти грибы обходят стороной, но, по его мнению, они очень вкусные и по вкусу напоминают мясо курицы. Вернувшись из леса домой с 15-килограммовой находкой, муж с женой быстренько их почистили, отварили и поместили в морозильную камеру на хранение. Обычно их потом жарят, делают грибную подливку, добавляют в суп или борщ.

Также супруги планируют из добычи приготовить отбивные.

"Главное после сбора их долго не хранить, чтобы не позеленели. Пока внутри белые, готовьте и наслаждайтесь", - дает совет людям грибник.

Кстати, есть дождевики и ядовитые. Вы должны уметь их отличать.

"Настоящие дождевики растут по одному, имеют тонкую и хрупкую кожуру, а ядовитые - крепкую и уплотненную. На съедобных дождевиках сверху заметны мелкие шипы, а вот ядовитые - шипов не имеют ... И еще - аромат: съедобные дождевики имеют приятный грибной аромат в отличие от ядовитых", - рассказал Николай Дмитриевич.

Мужчина нашел гигантские грибы (фото: gazetahm.org)