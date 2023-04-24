У Вінниці відкрили вертикальну ферму, де вирощують урожай без землі. Дивіться, як вона виглядає

У Вінниці молода пара відкрила вертикальну сіті-ферму, де без ґрунту вирощує 5 видів салату. Замість землі аграрії використовують гідропоніку й спеціальні добрива.

Як виглядає унікальна ферма

Рослини вирощують у просторому приміщенні на стелажах. З 60 квадратних метрів за тиждень аграрії збирають приблизно 150 кг врожаю. До порівняння, у звичайних умовах вирощування, таку кількість зелені можна отримати із 18 соток землі.

"Щоб вирощувати салат - не потрібно ні землі, ні сап, ні лопат. Все на гідропоніці. Треба лиш вода, світло, тепло і спеціальні добрива. Замість землі ми використовуємо субстрат, в якому кріпиться коріння рослини", - говорить Микола Кислейко, один із засновників вертикальної ферми.

Продукція, вирощена цим способом, екологічно чиста, бо її не обробляють хімікатами. За тиждень на цій фермі виростає 1000 голів салату, це приблизно 150 кг.

Кислейко наголошує, що утримання сіті-ферми обходиться недешево. Потрібно знайти приміщення, купити дороге обладнання, лампи, систему автоматизації і систему очищення води.

Ось так росте салат без ґрунту (фото: Вінниця.info)

Наскільки вигідне таке вирощування

За підрахунками підприємців така ферма окупиться за три роки. Але саме за таким способом вирощування городини - майбутнє, вважають бізнесмени.

"По-перше, це економія споживання ресурсів води та землі. Зараз в Україні дуже багато полів заміновано, тож вони не придатні для вирощування салатів та городини. Такі маленькі ферми вигідніші, аніж теплиці. На невеличкій території можна виростити велику кількість врожаю. Попит на споживання їжі не зменшився, тож за вертикальною гідропонікою - майбутнє", - каже Марія Кислейко, співзасновниця сіті-ферми.

У таких сіті-фермах можна отримати більший врожай, ніж при класичних умовах вирощування (фото: Вінниця.info)

Вінницькі підприємці у майбутньому планують вирощувати на гідропоніці огірки, помідори і навіть кавуни. Вони заявляють, що тоді ціни на овочі та ягоди будуть доступнішими, бо їх не доведеться везти з-за кордону.

Ось так виглядає вертикальна сіті-ферма (фото: Вінниця.info)