Под Винницей загадочно пропала девушка: ее нашли в необычном месте в лесу

В Винницкой области пропала молодая девушка. 16-летнюю молодую особу искали трое суток. Несовершеннолетняя исчезла, когда пасла с матерью коз. К поискам пропавшей привлекли полицию.

Как сообщается пресс-служба Главного управления Нацполиции в области, инцидент произошел 17 июля во время того, как девушка пошла за водой для животных, которых выпасала.

Участковые офицеры полиции провели подворный обход села и опросили жителей окрестных сел. К поискам привлекли кинолога со служебной собакой.

Полиция искала девушку трое суток, правоохранители "прочесывали" околицы села. О том, что несовершеннолетняя жива сообщил местный житель, он увидел девушку в лисьей норе. Она не могла попросить о помощи и самостоятельно оттуда выбраться.

Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали скорую помощь.

Сейчас с несовершеннолетней все в порядке. Для медицинского осмотра она доставлена ​​в больницу.

Напомним, что в Киеве 150 "копов" искали мальчика, который потерял ключи от квартиры. Поисковая работа велась несколько часов. К счастью, все завершилось счастливо, ребенка нашли целым и невредимым.

Также мы сообщали, что в Киеве у мамы из рук выхватили грудничка и увезли, при этом полиция бессильна.