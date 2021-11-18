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Под Винницей погибла многодетная семья из шести человек: сын-подросток спасся чудом

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Винница, Четверг 18 ноября 2021 19:51
Под Винницей погибла многодетная семья из шести человек: сын-подросток спасся чудом Коллаж РБК-Украина: под Винницей трагически погибла многодетная семья
Автор: Роман Мирончук

В частном доме в Марьяновке Винницкой области произошел страшный инцидент. От токсичного дыма во сне задохнулась многодетная семья из шести человек. 14-летнему старшему сыну удалось выжить, поскольку в ту роковую ночь он ночевал у бабушки в другом доме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подросток обнаружил тела своих родных после того, как зашел в дом. Правда, сначала он подумал, что они все спят и сказал об этом бабушке.

Женщина сразу заподозрила, что здесь что-то не то, ведь в такое время они должны были встать. Она бросила все свои дела и помчалась в дом родственников.

Под Винницей погибла многодетная семья из шести человек: сын-подросток спасся чудом

Под Винницей трагически погибла многодетная семья (скриншот с видео)

В дома были следы горения, но открытого огня не было. По предварительным данным, задымился удлинитель от холодильника, а от него начали тлеть вещи. В итоге семья отравилась во сне токсичным дымом.

Под Винницей погибла многодетная семья из шести человек: сын-подросток спасся чудом

Под Винницей трагически погибла многодетная семья (скриншот с видео)

В сельсовете рассказали, что 44-летний глава семьи и его 34-летняя жена нигде не работали, но держали много скота, за счет чего и жили. Семья благополучная и на учете социальных служб не стояла.

Они воспитывали троих девочек и двух мальчиков. Самой маленькой Виктории было всего 6 лет.

Оставшийся в живых 14-летний парень пока будет жить с бабушкой.

Под Винницей трагически погибла многодетная семья (видео: YouTube)

Напомним, в Кировоградской области в ДТП погибли дети-спортсмены.

Мы также писали о том, что в Кременчуге умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детсаду.

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Винницкая область трагедия
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