Под Винницей погибла многодетная семья из шести человек: сын-подросток спасся чудом

В частном доме в Марьяновке Винницкой области произошел страшный инцидент. От токсичного дыма во сне задохнулась многодетная семья из шести человек. 14-летнему старшему сыну удалось выжить, поскольку в ту роковую ночь он ночевал у бабушки в другом доме.

Подросток обнаружил тела своих родных после того, как зашел в дом. Правда, сначала он подумал, что они все спят и сказал об этом бабушке.

Женщина сразу заподозрила, что здесь что-то не то, ведь в такое время они должны были встать. Она бросила все свои дела и помчалась в дом родственников.

Под Винницей трагически погибла многодетная семья (скриншот с видео)

В дома были следы горения, но открытого огня не было. По предварительным данным, задымился удлинитель от холодильника, а от него начали тлеть вещи. В итоге семья отравилась во сне токсичным дымом.

Под Винницей трагически погибла многодетная семья (скриншот с видео)

В сельсовете рассказали, что 44-летний глава семьи и его 34-летняя жена нигде не работали, но держали много скота, за счет чего и жили. Семья благополучная и на учете социальных служб не стояла.

Они воспитывали троих девочек и двух мальчиков. Самой маленькой Виктории было всего 6 лет.

Оставшийся в живых 14-летний парень пока будет жить с бабушкой.

Под Винницей трагически погибла многодетная семья (видео: YouTube)